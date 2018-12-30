اللون الأخضر يسيطر على بورصات دبي والسعودية والبحرين

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفاً بقيادة أسهم التأمين والسلع ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2470.45 نقطة مرتفعة بنسبة 0.04%، كما وارتفعت السوق السعودية بشكل ملحوظ بعد ارتفاع جماعي لقطاعاتها إلى مستوى 7809.77 نقطة بأرباح نسبتها 0.78%، وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية ليتراجع مؤشرها العام ما نسبته 0.04% بعدما اقفل تعاملاته عند مستوى 5264.99 نقطة، أما السوق البحرينية فسجلت ارتفاعاً آخر بشكل ملحوظ نسبته 0.77% ليغلق ممؤشرها العام عند مستوى 1332.39 نقطة بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار، وأخيراً تراجع أداء السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.07% لتقفل عند مستوى 4341.45 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2470.45 0.04 % السعودية 7809.77 0.78 % الكويت 5264.99 0.04 % سالب البحرين 1332.39 0.77 % عمان 4341.45 0.07 % سالب



ارتفاع طفيف آخر في سوق دبي بنسبة 0.04%

سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات جلسة يوم الأحد، وسط تباين أداء القطاعات ليترأس ارتفاعها "التأمين والسلع" لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2470.45 نقطة مسجلة أرباحاً بنسبة 0.04% من قيمتها السابقة وبواقع 0.96 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 134.2 مليون سهم بقيمة 89.8 مليون درهم نفذت من خلال 1417 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 4.93% تلاه قطاع السلع بنسبة 2.23% واستقر قطاع الصناعة دون تغير، في المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.48%.

وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.15% وصولاً إلى سعر 0.930 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 8.91% وصولاً إلى سعر 1.10 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.52% وصولاً إلى سعر 0.633 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.22% وصولاً إلى سعر 1.32 درهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.3 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 18.3 مليون سهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 44.7 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 31.4 مليون درهم.

مؤشر السوق السعودية يرتفع بنسبة 0.78% بدعم جماعي من القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في جلسة يوم الأحد، وسط تراجع التعاملات بعد ارتفاع كافة القطاعات، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 60.45 نقطة أو ما نسبته 0.78% ليقفل عند مستوى 7809.77 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 64.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 148 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق بشكل جماعي ترأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.80% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.93%.

وسجل سعر سهم البحر الأحمر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.05% وصولاً إلى سعر 16.10 ريال تلاه سهم متطورة بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 13.20 ريال، وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.81% وصولاً إلى سعر 20.98 ريال تلاه سهم الكيميائية بنسبة 1.28% وصولاً إلى سعر 30.90 ريال، واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 4 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 136.4 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 127.2 مليون ريال.

السوق الكويتية تتراجع على كافة المستويات في أولى جلسات الأسبوع

سجلت السوق الكويتية تراجعاً بسيطاً في أولى تعاملات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.27 نقطة أو ما نسبته 0.04% وصولاً إلى مستوى 2564.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.9 مليون سهم بقيمة 9 مليون دينار نفذت من خلال 1349 صفقة.

وسجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.04% وصولاً إلى سعر 75 فلس تلاه سهم المباني بنسبة 1.96% وصولاً إلى سعر 625 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.11% وصولاً إلى سعر 499 فلس تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 1.31% وصولاً إلى سعر 979 فلس. واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 مليون سهم تلاه سهم جي اف اتش بواقع 4.2 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 1.2 مليون دينار.

السوق البحرينية تنجح في تحقيق ارتفاع ملحوظ بدعم ترأسه البنوك

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً ملموساً خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بعد أداء إيجابي لقطاعات البنوك والاستثمار وفي ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.19 نقطة أو ما نسبته 0.77% ليقفل عند مستوى 1332.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 847.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 23.41 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 9.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.07 نقطة فيما اقفلت باقي القطاعات دون تغير.

وسجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.38% وصولاً إلى سعر 0.250 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.16% وصولاً إلى سعر 0.098 درهم، في المقابل سجل سعر سهم زين البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.64% وصولاً إلى سعر 0.075 درهم تلاه سهم شركة المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.66% وصولاً إلى سعر 0.079 دينار، واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 649.9 ألف سهم.

السوق العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

سجلت السوق العمانية تراجعاً هامشياً في تعاملات يوم الأحد، بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.02 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 4341.45 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 477 ألف ريال نفذت من خلال 237 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.75% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.83% وصولاً إلى سعر 0.029 ريال تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 9.38% وصولاً إلى سعر 0.280 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مشاهير وطنية للخدمات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 40.27% وصولاً إلى سعر 0.024 ريال تلاه سهم العمانية القطرية للتأمين بنسبة 4.84% وصولاً إلى سعر 0.118 ريال، واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 712.5 ألف سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 515.6 ألف سهم. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 79.5 ألف ريال تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 52.5 ألف ريال.