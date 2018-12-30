زايد للإسكان يعتمد ترسية مناقصة تصميم مشروع حي العوير السكني بدبي

الشارقة 24:

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال اجتماعه السادس لعام 2018، في حي التسامح السكني في الخوانيج بدبي ترسية مناقصة مشروع تقديم خدمات استشارية هندسية للتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 248 مسكناً في حي العوير السكني بدبي.

وترأس الاجتماع معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج، الذي أكد أن "زايد للإسكان"، مستمر في جهوده لدعم مسيرة الاستقرار السكني للأسرة المواطنة من خلال تنفيذ مبادرات الأحياء السكنية المتكاملة، والتي تساهم في بناء مجتمع متلاحم ومتماسك.

وأثنى رئيس مجلس إدارة البرنامج على جهود الجهات والمؤسسات الحكومية في كافة إمارات الدولة ودورهم البارز في تسهيل الإجراءات وتحقيق التكامل المطلوب وتعزيز سبل التعاون لتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الرشيدة في توفير الاستقرار السكني للمواطنين، وهو ما يظهر جلياً في مشاريع الأحياء السكنية المستدامة والمتكاملة المرافق في مختلف الإمارات.

كما أشاد النعيمي بدور الحكومات المحلية في دعم العلاقات الاستراتيجية وتوحيد الجهود والطاقات والتواصل الفعال في تنفيذ المشاريع الإسكانية والمساهمة الفاعلة والتعاون اللامحدود لتحقيق استراتيجية، وأهداف برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال جهود متكاملة في تنفيذ المساكن وأعمال البنية التحتية في مشاريع الأحياء السكنية لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة، إلى جانب إسعاد المواطنين وهو ما تصبو إليه تطلعات قيادتنا الرشيدة التي جعلت استقرار المواطنين وسعادتهم في أولويات أجندتها.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج أن المشروع يقع في منطقة العوير الأولى ويضم 248 مسكناً على مساحة 278.822 متراً مربعاً وبقيمة تقدر بـ 450 مليون درهم، ويتميز المشروع بموقع جغرافي قريب من الطرق الاتحادية الرئيسية ويشمل تنوعاً في تصاميم الوحدات السكنية من حيث النواحي المعمارية والفنية.

وتم استحداث تصاميم جديدة من شأنها أن تتناسب مع احتياجات الأسرة الإماراتية بطريقة مبتكرة وذات قيمة مضافة، آخذين في الاعتبار تطبيق معايير استدامة بنظام اللآلئ وتضمين معايير نظام السعفات المعتمد لدى بلدية دبي.

ويضم مشروع حي العوير السكني على 24 وحدة سكنية تتكون من غرفتي نوم، و50 وحدة سكنية تتكون من 3 غرف نوم، و162 وحدة تتكون من 4 غرف نوم، و12 وحدة سكنية تتكون من 5 غرف نوم.