سيف السويدي: تريليون درهم حجم الاستثمار في "الطيران" بالدولة

الشارقة 24 – وام:

قدر سعادة سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني حجم الاستثمار في قطاع الطيران بالدولة بنحو تريليون درهم شاملاً الاستثمار في البنى التحتية للمطارات والطائرات التجارية التي وصل عددها إلى 884 طائرة مسجلة في الإمارات مما يعكس مكانة الدولة الرائدة ضمن اللاعبين الكبار في قطاع الطيران على الساحة الدولية.

وأضاف السويدي أن "الهيئة" تعكف حالياً على إعادة تخطيط المسارات الجوية الداخلية والتي تمتد إلى دول الجوار بهدف رفع كفاءة قدرة المجال الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية واستبدال نظام إدارة الملاحة الجوية بالدولة بنظام جديد يدخل الخدمة بحلول العام 2020 مما يؤكد قدرة الإمارات على تلبية المتطلبات اللازمة لتأمين الطلب المتوقع على الملاحة الجوية بحلول العام 2020 وما بعده إضافة إلى تحقيق الكفاءة البيئية، وكذلك وفورات مالية تزيد على 50 مليون درهم لشركات الطيران سنوياً.

وتوقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني نمو عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري بنسبة 5.2 ليرتفع إلى نحو 142 مليون مسافر لافتاً إلى أن مطارات الإمارات استقبلت أكثر من 1.4 مليار مسافر منذ إنشائها وستحتفل بعد أقل من خمس سنوات باستقبال ملياري مسافر.

وأشار السويدي إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل إلى نحو 15 % خلال العام 2018 ما يؤكد أهمية القطاع في عملية التنويع الاقتصادي ودوره في رفد القطاعات الاقتصادية الأخرى والذي يعكس الدور الرائد لمنظومة الطيران المدني في الإمارات.