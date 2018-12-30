اقتصادية الشارقة تطلق إصدارها الرابع من كتيب رخص الأعمال

الشارقة 24:





أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إصدارها الرابع لتقرير رخص الأعمال 2017 بإمارة الشارقة، والذي يتضمن صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في الإمارة، من خلال الحركة الرأسية والأفقية لبيانات تراخيص الأعمال التي تمتلكها الدائرة.

وصرح سعادة سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بأن هذا الإصدار هو الأشمل في الإمارة الذي يضم كل المتغيرات المرتبطة بحركة الأعمال فيها، وأن عرض الموقف الشامل لوضع رخص الأعمال في الإمارة لم يأتي فقط من خلال مؤشرات الإصدار والتجديد، ولكن من خلال عدد من المؤشرات الحيوية مثل القطاعات والأنشطة والتوزيع الجغرافي والأشكال القانونية، وأيضاً توزيع رخص الأعمال من خلال استثمارات الدول والجنسيات المختلفة في الإمارة.

موضحاً بأن هذا الإصدار هو إحدى محصلات التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بأن توفر الجهات الحكومية كافة التسهيلات والأعمال والإجراءات والمعلومات للمستثمر حتى يتمكن من العمل بشكل واضح ومريح واهتمام صاحب السمو بالتنمية الاقتصادية لا يقتصر على في مدينة الشارقة فقط بل في كل ربوع الإمارة، حتى المنطقة الوسطى والشرقية جعلتنا ندمج توزيع المناطق الجغرافية في هذا الإصدار ليكون إصدار أفقي لا يعتمد على سلاسل زمنية رأسية فقط.

وأكد سعادة رئيس الدائرة أن مؤشرات رخص الأعمال وتطور حركة المنشآت والمستثمرين في الإمارة تأتي دوماً على رأس أولويات المجلس التنفيذي الموقر لإمارة الشارقة ومن خلال المتابعة والتقييم والتوجيه الدوري والمستمر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، و هو ما يظهر في مؤشرات التقرير من خلال حفاظ الدائرة على معدلات متسارعة في إصدار وتجديد رخص الأعمال تتماشى مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في الإمارة بالإضافة إلى حفاظ اقتصاد الشارقة على معدلات عالية من النمو الاقتصادي سجلتها خلال العام الماضي وتراوح نسبة %3.5 في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار سعادته بأن الدائرة انتهت في الكتيب إلى اعتماد زيادة في نمو إجمالي حركة رخص الأعمال في الإمارة بمقدار 2%، وأن بيانات بعض الشهور سجلت زيادات جيدة، ولا سيما الأشهر الأخيرة من العام من سبتمبر الى ديسمبر والذين سجلاً معدلات نمو إجمالي لرخص الأعمال بنسب 11% و8% و9%، ولا سيما ديسمبر الذي اختتم العام بنمو 29%على التوالي.

وأوضح سعادة رئيس الدائرة أن التقرير يسجل نمو للمشاريع التجارية والصناعية بنسب على التوالي 2% و3% وأن المشروعات الصناعية هي التي حققت أكبر قدر من نمو في الإصدار الجديد بنسبة 27%، وهو ما يدل على جاذبية الامارة وأن نمو 2% في التجديد مؤشر على الاستدامة النوعية لقطاع الصناعة في الإمارة واستقرار أحد أهم مؤشراته.

ولفت سعادة رئيس الدائرة إلى العناية والاهتمام الفائق الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة للمشروعات الوطنية، و لا سيما المشاريع المتناهية الصغر والتي تحتضنها دائرة التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبمسمى رخص "اعتماد"، حيث تعتبر هذه المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية هي الحاضنة الأولى للمشاريع الصغيرة وتوليها الدائرة عناية خاصة ليس فقط لأنها مشاريع المستقبل، بل لأننا نطبق عليها مبدأ "الأولى بالرعاية"، حيث تمثل القاعدة الاجتماعية للعمل الاقتصادي والمدرسة الأولى التي يخطو فيها المواطن نحو ريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار أعلن سعادة رئيس الدائرة عن أهم مرجعيات التقرير في تحليل رخص اعتماد، وهي أن تلك الرخص قد حققت أعلى معدل للنمو في رخص الأعمال إجمالاً في الإمارة حيث قفز نمو تلك الرخص إلى 16% مع نمو في التجديد والاصدار بنسب 25% و7%، موضحاً أن نسب النمو تؤكد على نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتفعيل مساهمتهم في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة و إتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل التجاري بشكل مبسط، وفتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة، كما أن الدعم الرقمي لبرنامج الترخيص المنزلي "اعتماد" مثل الموقع الإلكتروني لرخصة "اعتماد" ساهم بشكل كبير في نمو تلك الرخص.

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأعمال أوضح سعادته أن التقرير يشير إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حيث سجلت الرخص نمواً في بعض المناطق بشكل إيجابي، حيث وصلت الرخص في مناطق مدينة الشارقة و المناطق الصناعية إلى أكثر من 35.000 و 25.000 و 8.000 في خورفكان و كلباء و أكثر من 500 رخصة فعالة في دبا، وهي نسب مطمئنة لمؤشرات التنمية الجغرافية، وهو ما يشير إلى الاستدامة والتوازن في ممارسة الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة و أيضا نجاح الدائرة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمنطق الجغرافية الرئيسية في تراخيص الأعمال في الإمارة.

وأوضح الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للتقرير في النهاية أن هيكلة بيانات الدائرة والتحول من الفكر الإجرائي إلى الفكر الاقتصادي التنموي خلال السنوات الخمس الماضية بدعم من الإدارة العليا بالدائرة، قد ساهم بشكل كبير في إخراج هذا الشكل المتكامل لتقرير يتضمن حركة رخص أعمال نوعية مع تشريح اقتصادي لمناطق جغرافية مع تقسيم أوازن نسبية لقطاعات، وأنشطة رئيسة وأيضاً تبويب الأعمال حسب الطبيعة القانونية، وأخيراً توزيع التراخيص والمنشآت والاستثمار حسب الجنسيات والمستثمرين في الإمارة، وهو إنجاز يضاف إلى إصدارات الدائرة الاقتصادية وللعاملين في التراخيص والفرق الفنية والإحصائية.