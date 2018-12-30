موارد الشارقة تختتم فعاليات برنامج "وفر" لشهر ديسمبر

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج "وفر" لخصومات موظفي حكومة الشارقة؛ فعالياتها لشهر ديسمبر التي استهدفت الجهات والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

وتمثلت أنشطة ديسمبر بفعاليات ترويجية تحت عنوان "عالم السيارات 2018"، نفذت في مقار الجهات والمؤسسات الحكومية، للتعريف بالخصومات والجهات المنضمة إلى البرنامج ضمن قطاع السيارات، حيث استضافت فعاليات ديسمبر: هيئة الشارقة للمتاحف، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وشارك في الفعاليات عدد من الشركات هي النابودة للسيارات، وشامل التجارية، وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين _ أمان، وشركة الشارقة للتأمين، والشركة العربية للسيارات " نيسان"، وشركة ليبرتي للسيارات " كاديلاك".

واستعرضت الشركات خلال الفعاليات خدماتها المتنوعة للموظفين، ونسب الخصومات، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية لدى الموظف، كما عرضت شركات السيارات مجموعة من سياراتها ومنحت الموظفين فرصة قيادة تجريبية لها، للتعرف على تصاميمها ومميزاتها، وأبرز التحديثات التي أجريت عليها، وتقنياتها العالية التي تضمن الراحة الداخلية، وأنظمة الأمان المساعدة للسائق.

وتأتي هذه الفعاليات تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لدائرة الموارد البشرية بتقديم خدمات مميزة وحصرية لموظفي حكومة الشارقة، للاستفادة القصوى من الخصومات التي تقدمها المؤسسات المشاركة في البرنامج في قطاع السيارات كخدمات تمويل السيارات، وخدمات البيع وما بعد البيع والصيانة وخدمات التأمين وخدمات زينة السيارات ومختلف الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بقطاع السيارات المشاركة في برنامج وفر.

وحظيت فعاليات شهر ديسمبر بتفاعل واهتمام كبير من جانب الجهات وموظفيها وإداراتها التي دعت إلى أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات الترويجية بشكل دوري، لتحقيق مستوىً مناسب من الوعي حول الاستفادة من العروض وتعزيز ثقافة التوفير والادخار التي يتبناها برنامج وفر.

ومصاحبة لفعاليات شهر ديسمبر وتزامناً مع نهاية العام، نفذت إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية المعنية ببرنامج وفر حفلاً ختامياً داخلياً تحت عنوان "بالتعاون نرتقي"، لتكريم المتعاونين من إدارات وأقسام دائرة الموارد البشرية، التي أسهمت في دعم برنامج وفر ومختلف أنشطة وفعاليات الإدارة.