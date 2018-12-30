إنتاج مليار طن من الفولاذ في الصين خلال العام الجاري

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، الأحد، أن حجم إنتاج الفولاذ في البلاد قفز بنسبة 8,3%، على أساس سنوي ليصل إلى 1,01 مليار طن، في الأشهر الـ 11 الأولى، للعام الجاري، طبقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".





وأوضحت أن وتيرة النمو تسارعت من نظيرتها المسجلة عند 7,8%، خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، و1,1% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.





وجاء الارتفاع المذكور على الرغم من تراجع الاستثمارات في تطوير البنية التحتية والعقارات، اللذين يعتبران مستهلكين رئيسين للفولاذ.





وفي نوفمبر فقط، ارتفع إنتاج الصلب في الصين 11,3%، على أساس سنوي، مما يشير لتراجع بنسبة 2,9% المسجلة في نوفمبر 2017.