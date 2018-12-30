"أدنوك للتوزيع" تطلق خدمة الفحص الفني المميزة في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:





أطلقت "أدنوك للتوزيع"، خدمة الفحص الفني المميزة في مركز المرور لفحص المركبات "مبنى السلامة"، والتي تتيح للعملاء إمكانية تجنب فترات الانتظار الطويلة، بالإضافة إلى إعطاء مركباتهم الأولوية أثناء عملية الفحص.

وتقدم أدنوك للتوزيع هذه الخدمة المميزة مع خيار التوصيل من الباب إلى الباب، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني 800300 لحجز موعد التسليم والاستلام.

وبالإضافة إلى اختصار الوقت أثناء عملية الفحص الفني للمركبات يستطيع عملاء الخدمة المميزة الاستمتاع بأجواء الراحة والرفاهية في الصالة المخصصة لهم، حيث يتم تقديم المشروبات مع إمكانية استخدام خدمة الاتصال بالإنترنتWi-Fi" " مجاناً أو مشاهدة البرامج المفضلة على شاشات التلفاز المتاحة في الصالة.

وتعكس خدمة الفحص الفني المميزة جهود شركة أدنوك للتوزيع المستمرة نحو توفير المزيد من الخيارات لعملائها على مستوى مختلف الخدمات التي تقدمها، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية العامة للشركة والتي تركز على تلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توثيق دورها كشريك فاعل لجهاز الشرطة، بهدف ضمان أعلى معدلات السلامة والأمن على الطرقات في الدولة.

وقال سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع أن الشركة تستمر في تقديم المزيد من التنوع في خدماتها لتتيح لعملائها المزيد من الخيارات مع إمكانية الاستفادة منها بطرق متعددة.