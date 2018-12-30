رئيسا الصين وأميركا يتحدثان عن تقدم كبير بمفاوضات التجارة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، يوم السبت، أن اتصالاً طويلاً وجيداً للغاية، جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ، وأن اتفاقاً محتملاً، للتجارة بين البلدين يحقق تقدماً جيداً.

ومع دخول الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، يومه الثامن دون نهاية سريعة في الأفق، كان الرئيس الجمهوري في واشنطن، يرسل تغريدات يهاجم فيها الديموقراطيين، ويتحدث عن احتمال تحسن العلاقات مع الصين.

وكتب ترامب في تغريدة يقول "جمعني لتوي اتصال طويل وجيد للغاية برئيس الصين شي، الاتفاق يمضي قدماً على نحو جيد للغاية، إذا أُبرم، سيكون شاملاً جداً، وسيغطي كافة موضوعات ومجالات ونقاط الخلاف، لكن تقدماً كبيراً يتحقق".

وأوضحت وسائل الإعلام الصينية أيضاً، أن شي وترامب تحدثا السبت، ونقلت عن شي أن فرق عمل من البلدين تعمل على تنفيذ التوافق الذي جرى التوصل إليه مع ترامب.

وأوضح شي، أنه يأمل في أن يتمكن الطرفان من عقد لقاء، والتوصل إلى اتفاق يكون مفيداً للجانبين، وإقامة علاقات منسقة ومستقرة، وقائمة على التعاون مع الولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة أنباء شينخوا، أن شي أكد أن فريقين من الجانبين يعملان بنشاط، لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة، بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة، أن شي يأمل في التقاء الفريقين عند نقطة مشتركة، ويتوصلان إلى اتفاق يفيد الجانبين بأسرع ما يمكن.

وأكدت الوكالة، أن الزعيمين قدما أيضاً، التهاني بمناسبة العام الجديد لشعبي البلدين.