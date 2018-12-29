قيود صينية على واردات "خردة الألمنيوم والصلب"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة البيئة السبت أن الصين، ستفرض قيوداً على واردات الألومنيوم والصلب الخردة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الألومنيوم والصُلب الخردة، سيجري شطبهما من قائمة للصادرات غير المقيدة من منتجات المخلفات الصلبة، التي يمكن الاستفادة منها كمواد خام إلى قائمة واردات مقيدة.

وأكدت أن الجهات المعنية تبحث في صياغة معايير للنحاس والألومنيوم المعاد تدويره.

وأضافت أن المواد الخام من الألومنيوم والنحاس، التي تفي بالمعايير المحلية ذات الصلة، لن تُعتبر مخلفات صلبة ويمكن استيرادها كأي سلعة عادية.