"اقتصادية الشارقة" تبحث آلية عمل "المسوح الميدانية" بورشة متخصصة

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان "المسوح الميدانية"، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وبحضور عدد من موظفي الدائرة، إيماناً منها بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل ولتحقيق غايات أهداف التنمية الوطنية المستدامة، والتي بدورها تتطلب منظومات إحصائية وطنية قابلة للنمو والتحديث إلى جانب قدرتها على التدريب والبحث في الطرائق والمنهجيات الإحصائية، وإدارة المعرفة.

قدم الورشة خبير الحسابات القومية عبد المنعم هاشم، في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وشملت عرضاً حول آلية العمل في المسوحات الإحصائية المختلفة، وأهمية ذلك للمجتمع والباحثين وكيفية ربطها مع البيانات، لوضع سياسات سكانية واقتصادية واستراتيجيات، وبرامج، لتحقيق غايات أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

وأكدت نورة بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة، أن اقتصادية الشارقة تمتلك تاريخاً في توثيق البيانات الاقتصادية والإحصائية، وإصدار التقارير والدراسات الاقتصادية، إلى جانب تطوير العمل الإحصائي الاقتصادي، ليس فقط على مستوى الدائرة، ولكن على مستوى الإمارة أيضاً، وذلك من خلال هيكلة بيانات تراخيص الأعمال، والانتقال من المفهوم الإداري إلى المفهوم الاقتصادي والمعلوماتي للبيانات، بإصدار التقارير السنوية للدائرة، وتقرير رخص الأعمال بشكل سنوي.