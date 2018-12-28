صادرات كوريا الجنوبية تكسر حاجز الـ 600 مليار دولار لأول مرة بتاريخها

الشارقة 24 – وام:





أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، الجمعة، تجاوز حجم الصادرات التراكمي حاجز الـ 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 600 مليار دولار، منذ عام 1948، عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مرور 7 سنوات فقط، من تجاوز حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 500 مليار دولار، في عام 2011.

وحققت الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا 600 مليار دولار في الصادرات حتى الآن، وتعتبر كوريا الجنوبية السابعة في العالم، وشكلت حصتها 3.4% من إجمالي صادرات العالم.