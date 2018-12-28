الين الياباني يرتفع مقابل الدولار بعد "أسبوع متقلب"

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الين الياباني 0.5 بالمئة مقابل الدولار الجمعة، مع تقليص المستثمرين لمراكز في أصول تنطوي على مخاطر بعد أسبوع متقلب في أسواق الأسهم العالمية، ومع تنامي المخاوف بشأن خلاف تجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الين 0.5 بالمئة مقابل الدولار، إلى 110.43 ين، بينما ارتفع الفرنك السويسري 0.2 بالمئة، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات منافسة، بنحو 0.15 بالمئة إلى 96.34، بعدما هبط 0.5 بالمئة في تعاملات الأسواق الخارجية.