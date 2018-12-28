في آخر أيام تداوله بـ 2018

نيكي يغلق منخفضاً ويسجل أول خسارة سنوية منذ 2011

  • الجمعة 28, ديسمبر 2018 في 12:05 م
  • أشخاص يلتقطون صوراً للوحة عرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو
    أشخاص يلتقطون صوراً للوحة عرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو
في آخر أيام تداوله بعام 2018، أغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً، يوم الجمعة مع تراجع الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، مما قاد المؤشر إلى تسجيل أول خسارة سنوية منذ 2011.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً، في آخر أيام تداوله هذا العام يوم الجمعة مع تراجع الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، مما قاد المؤشر إلى تسجيل أول خسارة سنوية منذ 2011.
 
وهبط نيكي 0.31% في ختام الجلسة إلى 20014.77 نقطة.
 
وسجل المؤشر القياسي خسارة نسبتها 12.1% في عام 2018، وهي أول خسارة سنوية منذ عام 2011، منهياً بذلك أطول موجة مكاسب منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
 
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.50% إلى 1494.09 نقطة، ومني بخسارة نسبتها 17.8% خلال العام، وهي الأكبر منذ عام 2011.
 
وضغطت الأسهم المرتبطة بالطاقة على السوق الأوسع نطاقاً يوم الجمعة بعدما هبطت أسعار النفط بشدة في تعاملات يوم الخميس بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام وزيادة قتامة آفاق النمو العالمي.