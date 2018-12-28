نيكي يغلق منخفضاً ويسجل أول خسارة سنوية منذ 2011

الشارقة 24 – رويترز:

أغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً، في آخر أيام تداوله هذا العام يوم الجمعة مع تراجع الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، مما قاد المؤشر إلى تسجيل أول خسارة سنوية منذ 2011.

وهبط نيكي 0.31% في ختام الجلسة إلى 20014.77 نقطة.

وسجل المؤشر القياسي خسارة نسبتها 12.1% في عام 2018، وهي أول خسارة سنوية منذ عام 2011، منهياً بذلك أطول موجة مكاسب منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.50% إلى 1494.09 نقطة، ومني بخسارة نسبتها 17.8% خلال العام، وهي الأكبر منذ عام 2011.

وضغطت الأسهم المرتبطة بالطاقة على السوق الأوسع نطاقاً يوم الجمعة بعدما هبطت أسعار النفط بشدة في تعاملات يوم الخميس بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام وزيادة قتامة آفاق النمو العالمي.