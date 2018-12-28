"فينسي" الفرنسية تشتري مطار جاتويك البريطاني

الشارقة 24 - د ب أ:

وافقت شركة "فينسي" الفرنسية للتشييد، على شراء مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن، مقابل 2.9 مليار جنيه إسترليني " 3.7 مليار دولار"، في إطار رغبة الشركة الفرنسية في إضافة مطار بريطاني رئيس، إلى محفظة استثماراتها في مجال الطيران.

واشترت "فينسي"، 50.01 % من أسهم جاتويك ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاماً، من مجموعة مستثمرين، ومن المنتظر اتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام المقبل، بحسب بيان الشركة الفرنسية.

يذكر أن إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا مطار جاتويك، خلال العام الحالي، يبلغ نحو 45.7 مليون راكب، وهو ما يعني أنه سيكون أكبر مطار في مجموعة مطارات "فينسي".

ويواجه المطار، منافسة قوية من جانب المطارات الأخرى للعاصمة البريطانية، كما خسر الدعم الحكومي لمشروع إقامة مدرج طيران جديد، لصالح منافسه مطار هيثرو أكبر مطارات أوروبا.

في الوقت نفسه، تجاهلت شركة التشييد الفرنسية التي يبلغ عمرها 120 عاماً، المخاوف التي تحيط بالاستثمار في بريطانيا، وخاصة في مجال الطيران في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد تنفيذ قرار الخروج من الاتحاد في مارس المقبل.