أسعار النفط تهبط مع تراجع الأسهم الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد صعودها 8 % في الجلسة السابقة، مع انخفاض الأسهم في بورصة وول ستريت، وتركيز أسواق النفط على بوادر تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي، وإنتاج قياسي للخام.

وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 4.24 %، أو 2.31 دولار، ليبلغ عند التسوية 52.16 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.61 دولار، بما يعادل 3.48 %، ليبلغ عند التسوية 44.61 دولار للبرميل.

وخسر برنت والخام الأميركي، أكثر من ثلث قيمتهما منذ بداية أكتوبر الماضي، ويتجهان نحو تكبد خسائر تزيد على 20 % في 2018.