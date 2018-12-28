الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الذهب، يوم الخميس، مدعوماً بتراجع الدولار، وفي ظل انحسار موجة صعود أسواق الأسهم العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الأصفر، باعتباره من الأصول الآمنة.

وفي الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.8 % إلى 1277.45 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو الماضي، عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 %، لتبلغ عند التسوية 1281.10 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 1.3 % في المعاملات الفورية إلى 15.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس الماضي، عند 15.27 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.1 %، إلى 793.80 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 1 % إلى 1266.60 دولار للأوقية.