بفعل هبوط الأسهم

الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

  • الجمعة 28, ديسمبر 2018 في 1:25 ص
  • بائع مجوهرات في مدينة طرابلس الليبية
    بائع مجوهرات في مدينة طرابلس الليبية
صعد الذهب، يوم الخميس، مدعوماً بتراجع الدولار، وفي ظل انحسار موجة صعود أسواق الأسهم العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الأصفر، باعتباره من الأصول الآمنة.
الشارقة 24 – رويترز:
 
ارتفع الذهب، يوم الخميس، مدعوماً بتراجع الدولار، وفي ظل انحسار موجة صعود أسواق الأسهم العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الأصفر، باعتباره من الأصول الآمنة.
 
وفي الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.8 % إلى 1277.45 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو الماضي، عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.
 
وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 %، لتبلغ عند التسوية 1281.10 دولار للأوقية.
 
وصعدت الفضة 1.3 % في المعاملات الفورية إلى 15.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس الماضي، عند 15.27 دولار للأوقية.
 
وانخفض البلاتين 0.1 %، إلى 793.80 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 1 % إلى 1266.60 دولار للأوقية.