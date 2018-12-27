البيت الأبيض يدرس حظر مبيعات "هواوي" و"زد. تي. إي"

الشارقة 24 – رويترز:

كشف ثلاثة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس إصدار أمر تنفيذي، في العام الجديد، لإعلان حالة طوارئ وطنية، يتم بموجبها منع الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتي هواوي، وزد. تي. إي الصينيتين.

وستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب، لإغلاق السوق الأميركية أمام شركتي هواوي تكنولوجيز ليمتد، وزد. تي. إي، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية.

وتؤكد الولايات المتحدة، أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.

وأوضحت مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية، أن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول يناير المقبل، وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة، في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطراً جسيماً على الأمن القومي.