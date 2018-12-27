الصين تعلن عن خطط لاجتماع مباشر مع أميركا الشهر المقبل

الشارقة 24 - رويترز:

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، أن الصين والولايات المتحدة، تخططان لعقد اجتماع مباشر بين الجانبين، لمناقشة التجارة في يناير المقبل، بينما ستستمر المشاورات عبر اتصالات هاتفية مكثفة، في الوقت الراهن.

وأوضح قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحافيين، أن المشاورات تمضي قدماً على نحو حثيث رغم عطلة عيد الميلاد، في الولايات المتحدة.

وأضاف فنغ، أجرى فريقا المفاوضات التجارية الصيني والأميركي اتصالات مكثفة، وفي يناير العام المقبل، سيكون كلا الجانبين، قد أجرى ترتيبات خاصة لإجراء مشاورات مباشرة، بالإضافة إلى استمرارهما في إجراء مشاورات هاتفية مكثفة.

وكانت بلومبرج، قد أعلنت يوم الأربعاء نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن فريقاً تجارياً أميركياً سيتوجه إلى بكين خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.

وأكد مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، أن المحادثات ستكون على الأرجح في مطلع يناير المقبل.

وأجرى مسؤولون أميركيون وصينيون، مناقشات بالهاتف في الأسابيع القليلة الماضية، لكن الاجتماع المزمع الشهر المقبل، سيكون الأول منذ محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بوينس آيرس، في أول ديسمبر الجاري.

وكان وانغ تشي شان نائب الرئيس الصيني، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده مستعدة لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة، والعمل على حل الخلافات التجارية، لأن المواجهة ستضر بأكبر اقتصادين في العالم.

وتبادلت بكين وواشنطن، فرض رسوم على السلع في الأشهر الأخيرة، في خلاف مرير ومتصاعد، هز الأسواق المالية، وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.