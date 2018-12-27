المؤشرات الخضراء تسيطر على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

سوق دبي سجلت ارتفاعاً طفيفاً بقيادة أسهم النقل الاستثمار ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2469.49 نقطة مرتفعة بنسبة 0.03%.

كما ارتفعت السوق السعودية بشكل ملحوظ، بعد تباين أداء قطاعاتها لترتفع إلى مستوى 7749.32 نقطة بأرباح نسبتها 0.50%.

وسجلت السوق الكويتية صعوداً ليرتفع مؤشرها العام ما نسبته 0.19%، بعدما اقفل تعاملاته عند مستوى 5267.26 نقطة.

أما السوق البحرينية فسجلت ارتفاعاً آخر بشكل جيد نسبته 0.30% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1322.20 نقطة بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات.

وأخيراً نجحت السوق العمانية في تسجيل ارتفاع أخر بدعم من كافة قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.42% لتقفل عند مستوى 4344.47 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2469.49 0.03% السعودية 7749.32 0.50% الكويت 5267.26 0.19% البحرين 1322.20 0.30% عمان 4344.47 0.42%

ارتفاع طفيف لسوق دبي في آخر جلسات الأسبوع

سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط تباين أداء القطاعات ليترأس ارتفاعها "النقل والاستثمار" لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2469.49 نقطة مسجلة أرباحاً بنسبة 0.03% من قيمتها السابقة وبواقع 0.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 214.7 مليون سهم بقيمة 174.7 مليون درهم نفذت من خلال 3299 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.34% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.22% واستقر قطاع الصناعة دون تغير، في المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 3.59% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.11%.

وسجل سعر سهم ENBDREIT أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 0.643 دولار تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 8.87% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.26% وصولاً إلى سعر 0.245 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.21% وصولاً إلى سعر 0.345 درهم.

واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.9 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 27.8 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 67.8 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 37 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة ليربح مؤشرها العام 38.39 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً ملحوظا في جلسة يوم الخميس وسط تراجع التعاملات بعد تباين أداء القطاعات، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 38.39 نقطة او ما نسبته 0.50% ليقفل عند مستوى 7749.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 97.4 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 113 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 57 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع تجزئة الأغذية القطاعات المرتفعة بنسبة 2.79% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.30%، وفي المقابل تصدر قطاع المرافق العامة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.23% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%.

وسجل سعر سهم اسمنت الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.42% وصولاً إلى سعر 21.00 ريال تلاه سهم مجموعة السريع بنسبة 4.46% وصولاً إلى سعر 15.00 ريال، وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 22.04 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 2.47% وصولاً إلى سعر 21.36 ريال. واحتل سهم مجموعة السريع المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.7 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 7.3 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 557.4 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 166.3 مليون ريال.

محطة خضراء في السوق الكويتية وسط ارتفاع قيم السيولة

سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بسيطا في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.18 نقطة أو ما نسبته 0.19% وصولاً إلى مستوى 2567.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 34.4 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون دينار نفذت من خلال 2062 صفقة.

وسجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.54% وصولاً إلى سعر 71.4 فلس تلاه سهم بيتك بنسبة 0.82% وصولاً إلى سعر 612 فلس، في المقابل سجل سعر سهم المباني أعلى نسبة تراجع بواقع 1.29% وصولاً إلى سعر 613 فلس تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 0.70% وصولاً إلى سعر 992 فلس. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.6 مليون سهم تلاه سهم خليج ب بواقع 6 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.2 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 1.5 مليون دينار.

ارتفاع آخر للسوق البحرينية بعد عمليات شراء قوية

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً جيدا خلال تعاملات جلسة يوم أمس بعد أداء إيجابي لقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات وفي ظل ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.90 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 1322.20 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 38.6 مليون سهم بقيمة 41.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 5.74 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.51 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.17 نقطة، فيما اقفلت باقي القطاعات دون تغير.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.095 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 4.44% وصولاً إلى سعر 0.235 دولار، في المقابل سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.085 دولار تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.68% وصولاً إلى سعر 0.730 دينار. واحتل سهم شركة الخليج المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.8 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.9 مليون سهم.

السوق العمانية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

حققت السوق العمانية أرباحاً في تعاملات يوم الخميس، بعد أداء إيجابي لكافة قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 18.31 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 4344.47 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.8 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نفذت من خلال 478 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم شركة واحدة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.48% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.44% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.39%.

وسجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.29% وصولاً إلى سعر 0.073 ريال تلاه سهم الرؤية للتأمين بنسبة 2.99% وصولاً إلى سعر 0.138 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ريسوت للأسمنت تراجعا وحيدا بواقع 1.08% وصولاً إلى سعر 0.368 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.2 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 4.1 مليون سهم. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 908.7 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 719.9 ألف ريال.