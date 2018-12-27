يوسف المرشودي: "صندوق خليفة" حريص على توفير سبل الدعم لروّاد الأعمال

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد يوسف المرشودي مدير فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالفجيرة، أن الصندوق يعمل من خلال خطته الاستراتيجية على تعزيز برامجه التدريبية والتعريفية لرواد الأعمال في مختلف مدن إمارة الشارقة.

وأوضح المرشودي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش ورشة عمل نظمها الصندوق، الخميس، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء، أن الصندوق يهدف من خلال هذه البرامج على توفير أوجه الاستفادة المثلى لرواد الأعمال والراغبين في الدخول لقطاع المشاريع على اختلافها.

ولفت المرشودي إلى التكامل بين فرعي الصندوق في الشارقة والفجيرة لتعزيز وتكثيف البرامج التدريبية والتعريفية للمهتمين بقطاع الاستثمار في الشارقة ومدنها بالمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم "غرفة الشارقة"، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، ومركز الشارقة لريادة الأعمال"شراع".

وعن الورشة التي قدمها قسم بناء القدرات بالصندوق، قال مدير فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالفجيرة، إنها بمثابة برنامج تدريبي مكثف لرفد المشاركين بالمهارات اللازمة لوضع خطط العمل لمشاريعهم المستقبلية، وتعزيز المفاهيم باحتياجات السوق، فضلاً عن التعريف بطبيعة عمل الصندوق وأنماط الدعم التي يوفرها لرواد الأعمال.