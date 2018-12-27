نيكي يصعد 3.88% بدعم انتعاش قوي للأسهم الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

صعد المؤشر نيكي الياباني، الخميس، مبتعداً عن أدنى مستوياته في 20 شهراً، بعد أن انتعشت الأسهم الأميركية بقوة من خسائر حادة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً 3.88 % إلى 20077.62 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسبه ليوم واحد بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2016.

كان المؤشر، الذي هوى لنطاق المراهنة على انخفاض الأسعار هذا الأسبوع، سجل 18948.58 نقطة، الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل 2017.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر 4.7 % وصعد سهم فاست للتجزئة 1.3 %.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي أكثر من ألف نقطة للمرة الأولى، ليل الأربعاء، ليقود انتعاشاً واسع النطاق في الأسواق الأميركية، بعد تقرير أظهر مبيعات عطلات قوية مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة.