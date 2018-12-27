النفط يرتفع 8% بأكبر مكسب يومي في عامين

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع النفط، يوم الأربعاء، محققاً أكبر مكسب يومي، في أكثر من عامين، في تعاف جزئي من الخسائر الكبيرة، التي كانت قد قادت الخامات القياسية إلى مستويات متدنية، لم تسجلها منذ 2017.

وارتفع الخامان الأميركي وبرنت بنحو 8% في أكبر مكسب يومي منذ الثلاثين من نوفمبر 2016، عندما وقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اتفاقاً لخفض الإنتاج، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك سيستمر، عندما يعود المزيد من الموظفين إلى منصات التداول، بعد بداية العام الجديد.

وعلق الخام في شباك ضعف أسواق المال عموماً، في ضوء إغلاق الحكومة الأميركية، وارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وجميعها عوامل أثارت قلق المستثمرين، وأدت إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو العالمي.

وارتفع الخام الأميركي 3.69 دولار للبرميل، أو ما يعادل 8.7 %، ليبلغ في التسوية 46.22 دولار للبرميل.

وحتى في ظل مكاسب اليوم، ما زال الخام الأميركي منخفضاً بنحو 40 %، عن أعلى مستوى إغلاق في أكتوبر الماضي، والذي تجاوز 76 دولاراً للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة دولارات، أو ما يعادل 8 %، ليبلغ في التسوية 54.47 دولار للبرميل.

ونزل السعر في وقت سابق إلى 49.93 دولار، وهو أقل مستوياته منذ يوليو 2017.

وتوقع إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وهو مستوى أقل كثيراً من الأعلى في أربع سنوات، والذي بلغ 86 دولاراً، لبرميل برنت في وقت سابق من العام الجاري.