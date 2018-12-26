الإعفاء الجمركي الفوري لمدخلات الصناعة بأبوظبي يبدأ 15 يناير

الشارقة 24 – وام:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة، "المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار"، يبدأ في 15 يناير المقبل، كما سيتم تدعيم التجارة عبر الحدود عن طريق الإدارة العامة للجمارك.

جاء ذلك، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت، يوم الأربعاء، بمقر الدائرة، بمشاركة علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة، وعدد من المسؤولين من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وذكر علي الهمامي، أن الإعلان عن الإعفاء الجمركي الفوري لمدخلات الصناعة في إمارة أبوظبي، جاء بناء على الاتفاقية الموقعة بين مكتب تنمية الصناعة، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، على هامش فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال، الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأوضح أن الإعفاء الجمركي الفوري لمدخلات الصناعة، يعتمد على نظام الرصيد السنوي للمستفيدين، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني المباشر، بين الأنظمة المستخدمة في كل من دائرة جمارك أبوظبي، ومكتب تنمية الصناعة، بما يهدف إلى تحقيق المسرعات في هذا الإجراء.

وأشار إلى أن الفريق الفني المختص بالمكتب، يقوم بدراسة الاحتياجات السنوية للمستفيدين وتحديدها، في نظام الرصيد السنوي المستخدم لملف المستثمر، عبر نظام التراخيص الصناعية، حيث تتم الموافقة على تثبيت إجمالي المواد والكميات المطلوبة، خلال العام، كرصيد سنوي، ما يشكل تغيراً نوعياً من ناحية الوقت المستغرق ودقة الإجراء.

وأشار إلى أن الموافقة على طلب الإعفاء الجمركي الفوري، يعتمد على نتائج دراسة فنية متكاملة حول الاحتياجات السنوية لمدخلات الصناعة للمستفيدين، عوضاً عن دراسة كل طلب إعفاء بشكل منفرد، وذلك بالاعتماد على استخدام نظام واحد فقط، في عملية التقييم الفني، وتقليص الوقت المستغرق في الموافقة على طلب الإعفاء، لتتم بشكل فوري، وتقليص عدد الدراسات الفنية، حيث تتم دراسة الرصيد السنوي للمستفيدين، من 400 إلى 500 طلب، عوضاً عن دراسة كل طلب بشكل منفرد لأكثر من 26 ألف طلب سنوياً.

وأفاد بأن حجم المعاملات الخاصة بالإعفاءات الجمركية، عن مدخلات الصناعة التي تسلمها مكتب تنمية الصناعة خلال العام 2017، بلغ 26 ألف معاملة بإجمالي قيمته 1.5 مليار درهم.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أنها تعمل بشكل فعال على توثيق أطر التعاون المشترك مع الشركاء، لتطبيق محاور الخطة الاستراتيجية العامة لجمارك أبوظبي، وما تسعى له من خلال تلك المحاور لتحقيق الأهداف الرئيسة، في جعل أبوظبي الوجهة المفضلة للاستيراد والتصدير، وتسهيل التجارة ودعم الصناعات، وتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.