الأخضر والأحمر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء حيث عادت بعض الأسواق للارتفاع، بينما أبقت أسواق أخرى على مؤشراتها الحمراء، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفا بقيادة أسهم الخدمات والاتصالات ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2468.85 نقطة مرتفعة بنسبة 0.06%.

وفي المقابل تراجعت السوق السعودية بشكل طفيف بعد تباين أداء قطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7710.93 نقطة بخسائر نسبتها 0.09%، كما تراجعت السوق الكويتية في ظل استمرار عمليات البيع ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.30%، بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5257.08 نقطة.

أما السوق البحرينية فارتفع مؤشرها العام بشكل جيد نسبته 0.40% ليغلق عند مستوى 1318.30 نقطة بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات.

وأخيراً نجحت السوق العمانية في الارتفاع من جديد، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.31% لتقفل عند مستوى 4326.15 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2468.85 0.06% السعودية 7710.93 0.09% سالب الكويت 5257.08 0.30% سالب البحرين 1318.30 0.40% عمان 4326.15 0.31%

ارتفاع في سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات