الأخضر والأحمر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:
تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء حيث عادت بعض الأسواق للارتفاع، بينما أبقت أسواق أخرى على مؤشراتها الحمراء، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفا بقيادة أسهم الخدمات والاتصالات ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2468.85 نقطة مرتفعة بنسبة 0.06%.
وفي المقابل تراجعت السوق السعودية بشكل طفيف بعد تباين أداء قطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7710.93 نقطة بخسائر نسبتها 0.09%، كما تراجعت السوق الكويتية في ظل استمرار عمليات البيع ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.30%، بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5257.08 نقطة.
أما السوق البحرينية فارتفع مؤشرها العام بشكل جيد نسبته 0.40% ليغلق عند مستوى 1318.30 نقطة بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات.
وأخيراً نجحت السوق العمانية في الارتفاع من جديد، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.31% لتقفل عند مستوى 4326.15 نقطة.
السوق
الإغلاق
التغير
دبي
2468.85
0.06%
السعودية
7710.93
0.09% سالب
الكويت
5257.08
0.30% سالب
البحرين
1318.30
0.40%
عمان
4326.15
0.31%
ارتفاع في سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات
سجلت سوق دبي ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تباين أداء القطاعات ليترأس ارتفاعها "الخدمات والاتصالات" لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2468.85 نقطة مسجلة أرباحاً بنسبة 0.06% من قيمتها السابقة وبواقع 1.50 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 209.7 مليون سهم بقيمة 160.4 مليون درهم نفذت من خلال 2308 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 2.46% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60% واستقر قطاع الصناعة دون تغير، في المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 0.81% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70%.
وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.50% وصولاً إلى سعر 0.270 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 5.49% وصولاً إلى سعر 0.846 درهم، في المقابل سجل سعر سهم ENBDREIT أعلى نسبة تراجع بواقع 9.02% وصولاً إلى سعر 0.585 دولار تلاه سهم دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.74% وصولاً إلى سعر 0.429 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 67 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 25.8 مليون سهم.
واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 84.1 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 64.5 مليون درهم.
السوق السعودية تخسر 0.09% من مؤشرها العام
سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً طفيفا في جلسة يوم الأربعاء وسط تعاملات جيدة بعد تباين أداء القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.82 نقطة او ما نسبته 0.09% ليقفل عند مستوى 7710.93 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 88.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 87 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاعلام والترفيه القطاعات المرتفعة بنسبة 0.87% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، وفي المقابل تصدر قطاع تجزئة الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.62% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.
وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 36.45 ريال تلاه سهم الأسماك بنسبة 9.92% وصولاً إلى سعر 36.00 ريال، وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.29% وصولاً إلى سعر 23.20 ريال تلاه سهم زين السعودية بنسبة 2.20% وصولاً إلى سعر 8.00 ريال. واحتل سهم المعذر ريت المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.9 مليون سهم، تلاه سهم زين السعودية بواقع 6.3 مليون سهم، واحتل سهم الأسماك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 198.6 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 136.4 مليون ريال.
السوق الكويتية تتراجع على كافة المستويات
سجلت السوق الكويتية تراجعاً آخر في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط استمرار عمليات البيع في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.76 نقطة أو ما نسبته 0.3% وصولاً إلى مستوى 5257.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 34 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون دينار نفذت من خلال 1532 صفقة.
وسجل سعر سهم ميزان ارتفاعاً وحيدا بواقع 0.19% وصولاً إلى سعر 515 فلس، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة تراجع بواقع 3.26% وصولاً إلى سعر 68.3 فلس، تلاه سهم أجيليتي بنسبة 1.13% وصولاً إلى سعر 787 فلس. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.4 مليون سهم، تلاه سهم خليج بواقع 5.4 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 2.2 مليون دينار.
السوق البحرينية ترتد مرتفعة على مختلف الأصعدة
سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً جيداً خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بعد أداء إيجابي لقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات وفي ظل ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.30 نقطة أو ما نسبته 0.40% ليقفل عند مستوى 1318.30 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 804.4 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.21 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.66 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، فيما اقفلت باقي القطاعات دون تغير.
وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.65% وصولاً إلى سعر 0.090 دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.75% وصولاً إلى سعر 0.415 دولار، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة تراجع بواقع 2.17% وصولاً إلى سعر 0.225 دولار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.21% وصولاً إلى سعر 0.082 دينار، واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 961 ألف سهم.
مؤشر "العمانية" يستعيد 13.21 نقطة بدعم من قطاع المال
حققت السوق العمانية أرباحاً في تعاملات يوم الأربعاء بعد أداء إيجابي للقطاع المالي في ظل ارتفاع الأحجام وتراجع السيولة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 13.21 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 4326.15 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 59.5 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون ريال نفذت من خلال 397 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.64%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.68% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.30%.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.68% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 2.31% وصولاً إلى سعر 0.177 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.81% وصولاً إلى سعر 0.239 ريال تلاه سهم كلية مجان بنسبة 8.22% وصولاً إلى سعر 0.201 ريال. واحتل سهم الوطنية للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.3 ألف سهم، تلاه سهم الدولي للاستثمارات المالية بواقع 4.4 مليون سهم. واحتل سهم الوطنية للتمويل المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 9.7 مليون ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 369.6 ألف ريال.