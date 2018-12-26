بدء تشغيل خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين

الشارقة 24:

رحبت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، ببدء تشغيل خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين، الذي تم إنشاءه باستخدام تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المطورة محلياً.

وأكد عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن إطلاق خط الصهر السادس بشركة لشركة ألمنيوم البحرين، يُشكل خطوة هامة في توسعات الشركة.

وهنأ الشركة على هذا الإنجاز، واختيارها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شريكاً في هذا التوسع الاستراتيجي والثقة التي أولوها لتقنياتنا المطورة محلياً، ما يعد إنجازاً بارزاً في مسيرة الدولة لخلق اقتصاد مبني على المعرفة، متماشياً مع رؤية "الإمارات 2021".

وبموجب اتفاقية الترخيص للتقنية، انضم خبراء من فريق تطوير ونقل التكنولوجيا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال بناء خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين، حيث شارك في هذا المشروع نحو 20 خبيراً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وفضلاً عن ذلك، استضافت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 21 مهندساً من شركة ألمنيوم البحرين، لإجراء التدريب العملي على استخدام تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مواقعها في الطويلة وجبل علي.

الجدير بالذكر أن خط الصهر السادس الخاص لشركة ألمنيوم البحرين سيعزز إنتاج الشركة السنوي بمقدار 540 ألف طن، ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ويبلغ طول الخط الجديد حوالي 1.5 كيلومتر ويضم 424 خلية اختزال.