"دي.إتش.إل" تطرح برنامجاً لجذب سائقي الشاحنات للعمل

الشارقة 24 – رويترز:

تُجرّب مجموعة "دي.إتش.إل" الألمانية للخدمات اللوجستية، برنامجاً جديداً لجذب المزيد من سائقي الشاحنات، وضمان استمرار تدفق السلع في أنحاء أوروبا، وسط نقص مزمن في عدد السائقين، خاصةً في فترات الذروة مثل عطلة عيد الميلاد.

وتحاول "دي.إتش.إل" زيادة جاذبية هذه الوظيفة من خلال توفير عقود عمل بمرتبات سخية، وخلق آفاق للوظيفة في الأجل الطويل، وتنويع مهام العمل، فضلاً عن وضع جداول تمكن السائقين من العودة إلى منازلهم في المساء.

ويذكر باتريك كلانكيرت، وهو واحد من 30 سائقاً وظفتهم "دي.إتش.إل" بموجب برنامجها التجريبي، أنه لا يعمل سائقاً فحسب، لكن يعمل أيضاً في مخزن شحن البضائع ويقوم بأعمال التخزين، مما يجعل وظيفته متنوعة المهام.

وتتسبب قلة عدد سائقي الشاحنات لدى "دي.إتش.إل" في تأخر وصول الشحنات وارتفاع تكلفة النقل بالنسبة للشركات في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث شكت شركات شهيرة مثل هينكل وسلاسل متاجر تجزئة مثل وولمارت وغيرها من وجود مشاكل في شحن البضائع.

وأطلقت "دي.إتش.إل" حملة إعلانية، سعياً منها لاجتذاب مرشحين لبرنامج سائقي الشاحنات، وتخطط المجموعة الألمانية لخلق ما يصل إلى 500 وظيفة جديدة في أنحاء أوروبا حال نجاح البرنامج التجريبي.

ويخضع سائقو الشاحنات لاتفاقيات أجور جماعية تضمن للسائق الحصول على أجر لا يقل عن 11.74 يورو في الساعة، وهو أجر أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور في ألمانيا البالغ 8.84 يورو في الساعة.