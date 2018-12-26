"اقتصادية الشارقة" تبحث التعاون مع "شمس"

الشارقة 24:

استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، برئاسة سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وذلك في إطار التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين.

في بداية اللقاء، رحب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، بالوفد، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

كما بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، حيث جرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافةً إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم كل القطاعات في الشارقة.

وأكد رئيس الدائرة أن مثل هذه الزيارات واللقاءات تعد محطة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى جاذبية مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وما يقدمه من الحوافز والمزايا في ظل الخطط التنموية الطموحة للإمارة.

من جانبه، شكر الوفد حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة التي تلقوها من الدائرة، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية، وأشادوا بأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.

حضر اللقاء، كل من شهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، والدكتور خالد أحمد مستشار مكتب الرئيس لمدينة الشارقة للإعلام "شمس".

وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس الدائرة الاقتصادية، مدثر عبد الله المستشار القانوني بالدائرة.