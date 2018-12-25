مؤشرات أسواق المنطقة تتراجع بأدائها في تداولات منتصف الأسبوع

الشارقة 24:





سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيداً في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الثلاثاء، بقيادة أسهم الخدمات والاتصالات ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2467.35 نقطة مرتفعة بنسبة 0.28%.

وفي المقابل ارتدت السوق السعودية هابطة بعد تراجع شبه جماعي لقطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7717.75 نقطة بخسائر نسبتها 0.60%.

كما تراجعت السوق الكويتية تراجعاً ملحوظاً بعد عمليات بيع قوية ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.59% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5272.84 نقطة.

أما السوق البحرينية فتراجع مؤشرها العام بشكل هامشي نسبته 0.03% ليغلق عند مستوى 1313.00 نقطة، بضغط من قطاع الاستثمار.

وأخيراً تراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.76% لتقفل عند مستوى 4312.94 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2467.35 0.28% السعودية 7717.75 0.60% سالب الكويت 5272.84 0.59% سالب البحرين 1313.00 0.03% سالب عمان 4312.94 0.76% سالب