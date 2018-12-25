مؤشرات أسواق المنطقة تتراجع بأدائها في تداولات منتصف الأسبوع

الشارقة 24:
سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيداً في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الثلاثاء، بقيادة أسهم الخدمات والاتصالات ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2467.35 نقطة مرتفعة بنسبة 0.28%.
وفي المقابل ارتدت السوق السعودية هابطة بعد تراجع شبه جماعي لقطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7717.75 نقطة بخسائر نسبتها 0.60%.
كما تراجعت السوق الكويتية تراجعاً ملحوظاً بعد عمليات بيع قوية ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 0.59% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5272.84 نقطة.
أما السوق البحرينية فتراجع مؤشرها العام بشكل هامشي نسبته 0.03% ليغلق عند مستوى 1313.00 نقطة، بضغط من قطاع الاستثمار.
وأخيراً تراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.76% لتقفل عند مستوى 4312.94 نقطة.
السوق
الإغلاق
التغير
دبي
2467.35
0.28%
السعودية
7717.75
0.60% سالب
الكويت
5272.84
0.59% سالب
البحرين
1313.00
0.03% سالب
عمان
4312.94
0.76% سالب
محطة خضراء في سوق دبي
سجلت سوق دبي أرباحاً جيدة في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين أداء القطاعات ليترأس ارتفاعها "الخدمات والاتصالات"، ولتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2467.35 نقطة مسجلة أرباحاً بنسبة 0.28% من قيمتها السابقة وبواقع 7.01 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 149.3 مليون سهم، بقيمة 118 مليون درهم، نفذت من خلال 2025 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 2.23% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40% واستقر قطاع الصناعة دون تغير، في المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 2.44% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.78%.
السوق السعودية تعود للتراجع
عادت سوق الأسهم السعودية للتراجع في جلسة الثلاثاء، وسط تعاملات جيدة بعد تراجع شبه جماعي للقطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 46.76 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليقفل عند مستوى 7717.75 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114 مليون سهم، بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 157 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.32% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.02%، وفي المقابل تراجعت كافة القطاعات الأخرى بقيادة قطاع الاعلام والترفيه القطاعات المرتفعة بنسبة 2.00% تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.91%.
خسائر في السوق الكويتية
سجلت السوق الكويتية تراجعاً ملحوظاً وسط عمليات بيع قوية في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 31.24 نقطة، أو ما نسبته 0.59% وصولاً إلى مستوى 5272.84 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 47.6 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون دينار نفذت من خلال 1671 صفقة.
السوق البحرينية تتراجع على كافة المستويات
سجلت السوق البحرينية تراجعاً هامشياً بعد أداء سلبي لقطاع الاستثمار وفي ظل تراجع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.42 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 1313.00 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 422 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.07 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.95 نقطة، فيما اقفلت باقي القطاعات دون تغير.
مؤشر السوق العمانية يخسر 32.94 نقطة من قيمته
تراجعت السوق العمانية في تعاملات الثلاثاء، وكان هذا التراجع بضغط من كافة قطاعاتها في ظل ارتفاع في السيولة والتعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 32.94 نقطة، أو ما نسبته 0.76% ليقفل عند مستوى 4312.94 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 20.5 مليون ريال نفذت من خلال 342 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.95% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.64% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.