"غرفة الشارقة" تنظم ورشة عمل حول "بطاقة الأداء المتوازن"

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن للقادة وصنّاع القرار"، استعرضت من خلالها الأهداف الاستراتيجية الجديدة للغرفة والمبادرات والأنشطة المرتبطة بها والخاصة بالخطة التشغيلية لعام 2019 وببطاقة الأداء المتوازن.

وحضر الورشة التي عُقدت يوم الثلاثاء، في مقر غرفة الشارقة، سعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، إلى جانب عدد كبير من موظفي الغرفة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، حرص الغرفة على تحقيق الشراكة الإيجابية بين قيادتها المؤسسية العليا وجميع موظفيها من خلال إشراك جميع العاملين في الغرفة بوضع استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بدور الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز الإبداع والابتكار في خدماتها.

وأشار أمين إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه الغرفة في خدمة القطاع الخاص تستوجب التركيز على وضع أهداف نوعية مع إعطاء الأولوية لجودة التطبيق وسرعة التنفيّذ ضمن الفترات المحددة والجداول الزمنية المرسومة، داعياً جميع موظفي الغرفة للمشاركة الإيجابية والفاعلة في وضع الخطة التشغيلية بما يُسهم في الارتقاء بخدمات الغرفة، مثنياً على أداء مكتب التخطيط الاستراتيجي.

واستعرض المُحاضر سيزر مكرزل من "أكاديمية جوائز التميز"، رؤية الغرفة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية التي تستند على الهدف الاستراتيجي الرئيسي وهو المساهمة في نمو اقتصاد الإمارة من خلال ترويج خدمات الغرفة في أوساط المستثمرين والمتعاملين وتقديم أفضل وأذكى الخدمات، وأن تكون الغرفة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وداعمة لريادة الأعمال، باعتماد عمليات داخلية متميزة مبنيّة على قدرة استشراف المستقبل ومنظومة إدارية مبتكرة ومتمكنة.

وتخلل الورشة تقديم شرح عن خطوات تنفيذ الاستراتيجية وفق نظام "بطاقة الأداء المتوازن"، التي تقوم على الربط بين استراتيجية الغرفة ونشاطها وعملياتها على أرض الواقع، لتحقيق التميز وفق أفضل تطبيقات معايير الأداء والتخطيط وتطوير العمل المؤسسي، ومن خلال تحديد المبادرات وخطط العمل والمشاريع المختلفة تمهيداً لإعداد لوائح متكاملة لها قابلة للتقييم وقياس النتائج المترتبة على تنفيذها.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار التزام الغرفة بالتخطيط الاستراتيجي كمنهج عمل دائم تعتمد عليه في تطوير أدائها وخدماتها وتفعيل علاقتها مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يضمن لها الإسهام الفاعل في دفع عجلة النمو المستدام في الشارقة وتنويع اقتصاد الإمارة ودعم مجتمع أعمالها بموازاة تركيزها على الارتقاء بقيم المسؤولية المجتمعية وثقافة العمل التطوعي.

وتسعى الغرفة إلى استكمال الإنجازات التي حققتها خلال دورتها الاستراتيجية الماضية، والبناء عليها في الأعوام المقبلة لتعزيز دورها في تحقيق قفزة نوعية على مستوى آدائها وخدماتها ومنظومة عملها، بما يدعم ركائز اقتصاد متنوع ومستدام في الشارقة وتطوير البيئة الاستثمارية للإمارة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة.

ويُعتبر نظام بطاقة الأداء المتوازن إطار العمل الاستراتيجي الأكثر انتشاراً في العالم، وهو النظام الذي يربط بين استراتيجية المؤسسات والعمليات التي تقوم بها، ويستند إلى فرضية بسيطة تقول أن "ما يمكن قياسه هو ما يمكن إنجازه".