"اقتصادية الشارقة" تنجح في نشر ثقافة المعرفة بين موظفيها

الشارقة 24:

عملت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على الارتقاء بفكر وأداء وعطاء العاملين، بهدف تطوير مستوى الأداء الوظيفي، من خلال إدارة المعرفة التي تعد من أحدث المفاهيم الإدارية التي تحرص المنظمات على تطبيقها لتحقيق الميزة التنافسية، وذلك من خلال الاستفادة مما تقدمه الموارد البشرية من قدرات ومهارات، عن طريق استقطاب المعارف لدى العاملين.

ونظمت الدائرة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة البارزة، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم إدارة المعرفة في الثقافة المؤسسية للدائرة، وإبراز مظاهر التميز المؤسسي التي تسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالشأن الاقتصادي، إضافة إلى إبراز التجارب والخبرات الخاصة بموظفي الدائرة، إلى جانب القدرات التنافسية التقنية، ويأتي الهدف من تنظيم هذه الفعاليات لنشر وتعزيز مفهوم إدارة المعرفة لدى موظفي الدائرة والإسهام في خلق ثقافة مؤسسية داعمة للمشاركة المعرفية، وتطوير كفاءات العاملين بها، وتحسين مستوى جودة الإنتاجية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء.

وقد شاركت الدائرة في عدد من الفعاليات المحلية والاتحادية، أبرزت من خلالها ما حققته من نجاحات، ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها، وتوفير كل سبل النجاح والسعادة للعاملين فيها، والعمل على تطوير قدرات الموظفين وتوسيع المجال المعرفي لديهم.

فقد نظمت الدائرة مبادرة برنامج "السعادة في عام زايد" والتي تضمنت عدد من ورش العمل المتميزة، لتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل للموظفين بالتعاون مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين.

كما شاركت الدائرة بإطلاق عدد من الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الإصدارات من الكتب في المعرض من خلال دعوة الموظفين لحضور حفل توقيع كتاب، وتنظيم ورشة عمل "المنظمة المتعلمة" بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، وذلك لتعريف المشاركين بمفهوم المنظمة المتعلمة وسماتها وكيفية اكتساب ونقل المعرفة، وكذلك ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، وهدفت الورشة إلى عرض تجربة الدائرة في مجال حماية المستهلك وتوعية زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ونظمت الدائرة مبادرة كتابي في مكتبتي بالتعاون مع فريق سفراء المعرفة، وذلك لوضع العلم والمعرفة في متناول الجميع حيث يتم توفير الكتب من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018 للإدارات والأقسام في الدائرة.

وأكدت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل بشكل متواصل لتطوير قدرات الموظفين والإدارات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير البيئة الجاذبة للعمل في الدائرة، وروح التعاون والسعادة للجميع، ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة وبالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت المهيري، أن مبادرات إدارة المعرفة لعام 2018، تهدف إلى نشر ثقافة التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة وكل ما يصب تحت مصلحة الدائرة وموظفيها، حيث يتم نشر المقالات والكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني للموظفين بهدف الاستفادة منها، ضمن مبادرة عدسة التطوير، وكذلك نظمنا مبادرة محطات وتجارب ناجحة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة، لدى الأفراد والمؤسسات في كافة المجالات الحياتية، لخلق بيئة عمل مبدعة ولتعزيز تبادل المعرفة.

وأكدت المهيري، أهمية "إدارة المعرفة" في مجال تحسين الأداء في إدارة المعرفة عبارة عن العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على المعرفة واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية للأنشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ القرارات وحل المشكلات، والتعلم والتخطيط الاستراتيجي.