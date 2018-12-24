"أبوظبي للنقل والتحكم" تناقش مستقبل الطاقة المتجددة في الدولة

الشارقة 24 – وام:

استضافت شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" اليوم الإثنين، ورشة فنية بالتعاون مع اللجنة الاقليمية الخليجية لنظم الطاقة الكهربائية، والمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات، لمناقشة مستقبل الطاقة المتجددة في الإمارات وأثرها في مواجهة الظواهر المختلفة التي تؤثر على استقرار شبكات الكهرباء و الاعتماد عليها.

وتهدف الورشة إلى متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بأحدث تقنيات التكنولوجيا في العالم وشبكات الكهرباء، وكذلك نشر المعرفة بين المهندسين بشركة "ترانسكو" والارتقاء بمستواهم العلمي والتقني.

وأكد الدكتور سالم الحارثي مدير دائرة المشاريع في شركة أبوظبي للنقل و التحكم "ترانسكو"، أن ترانسكو تعد العصب الحيوي لشركات الكهرباء بدولة الإمارات وتربط شبكات الكهرباء المحلية بالشبكات في دول الخليج، لافتاً إلى أن لديهم مركز تحكم اقليمياً يهتم بدراسة استقرار شبكات الكهرباء والتركيز على اعتمادية الشبكات وضمان استمرارية إمداد الطاقة لكل المستهلكين، سواء في القطاع السكني أو الصناعي أو القطاع التجاري بدولة الإمارات، ولذلك تهتم ترانسكو بمتابعة الأبحاث والدراسات وآخر التطورات والتطبيقات التي من شأنها أن ترفع من مستوى اعتمادية وأمان وكفاءة شبكات الكهرباء بالدولة.

واستقطبت الورشة عدداً من الباحثين، وتم خلالها تقديم أوراق بحثية متخصصة، بالإضافة إلى الخبراء والمهندسين في مجال هندسة الكهرباء وعدد من المسؤولين.