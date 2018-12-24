"اينوك" تحصد جائزة فكرة العام من "أفكار المملكة المتحدة"

الشارقة 24 – وام:

حصدت مجموعة "اينوك" على جائزة "فكرة العام" المرموقة من جوائز "أفكار المملكة المتحدة"، عن فئة الخدمات الرقمية والتكنولوجيا، تقديراً للحلول المبتكرة والمستدامة التي طورتها المجموعة وطبقتها عبر شبكتها الواسعة من محطات الخدمة.

وتأتي الجائزة التي عقدت فعاليات دورتها الـ 32 في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، تكريماً لفكرة ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ عبر استخدام طرق تصنيع أو هندسة أو بناء جديدة أو حل تقني مبتكر، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل الإعلام، حيث تمحورت نسخة هذا العام من جوائز "أفكار المملكة المتحدة" حول مفهوم "قوة الأفكار" الذي يركز على الحلول الأكثر ابتكاراً واستدامة في مختلف القطاعات.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" إننا نهدف إلى ترسيخ مكانتنا كمثال يقتدى به ودفع عجلة الابتكار وتطبيق العمليات المستدامة وضمان نمو أعمالنا على مختلف المستويات، موضحاً أن جائزة فكرة العام تعتبر دلالة واضحة على ما بذلناه من جهود حثيثة ساهمت في تقليص بصمتنا الكربونية وأتاحت لنا المساهمة إيجاباً في الحفاظ على سلامة البيئة.