المؤشر الأخضر يغطي بورصات السعودية والكويت وعمان

الشارقة 24:

واصلت سوق دبي خسائرها في تداولات جلسة الإثنين، بقيادة أسهم البنوك والاستثمار ليتراجع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2460.34 نقطة، متراجعة بنسبة 0.74%.

وفي المقابل ارتدت السوق السعودية مرتفعة بعد ارتفاع شبه جماعي لقطاعاتها لترتفع إلى مستوى 7764.51 نقطة بأرباح نسبتها 0.44%.

كما نجحت السوق الكويتية في تسجيل ارتفاع بسيط ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 0.07% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5304.08 نقطة.

بينما تراجع مؤشر السوق البحرينية بشكل هامشي نسبته 0.06% ليغلق عند مستوى 1313.42 نقطة بضغط من قطاع الاستثمار.

فيما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 4345.88 نقطة.

تراجع آخر في سوق دبي

واصلت سوق دبي تراجعها في تعاملات جلسة الإثنين، وسط تباين أداء القطاعات، ليترأس تراجعها "البنوك والاستثمار"، ولتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2460.34 نقطة مسجلة خسائر بنسبة 0.74% من قيمتها السابقة وبواقع 18.37 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 102.7 مليون سهم بقيمة 119 مليون درهم نفذت من خلال 1978 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 3.23% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.61% واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع دون تغير، في المقابل تصدر قطاع البنوك القطاعات المتراجعة بنسبة 2.60% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.47%.





ارتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

نجحت سوق الأسهم السعودية في تحقيق أرباح في جلسة الإثنين، وسط تعاملات جيدة بعد ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 33.93 نقطة أو ما نسبته 0.44% ليقفل عند مستوى 7764.51 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 110.3 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 116 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 61 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الإعلام والترفيه القطاعات المرتفعة بنسبة 1.61% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً وحيداً بنسبة 0.02%.





ارتفاع بسيط في السوق الكويتية

سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بسيطاً وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.65 نقطة أو ما نسبته 0.07% وصولاً إلى مستوى 5304.08 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 1279 صفقة.





محطة حمراء في السوق البحرينية

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً هامشياً، بعد أداء سلبي لقطاع الاستثمار وفي ظل ارتفاع في التعاملات بعد عمليات بيع كبيرة.

وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.75 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 1313.42 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 18.10 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.02 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 8.85 نقطة، فيما اقفلت باقي القطاعات دون تغير.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.06% وصولا الى سعر 0.083 دينار تلاه سهم عقارات السيف بنسبة 4.81% وصولا الى سعر 0.218 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش اعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولا الى سعر 0.240 دولار تلاه سهم اي بي ام ترمينالز البحرين بنسبة 0.00% وصولا الى سعر 0.00 دينار. واحتل سهم شركة التكافل الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 2.3 مليون سهم.





ارتفاع السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات الإثنين، وكان هذا الارتفاع بدعم من القطاع المالي، في ظل ارتفاع في السيولة والتعاملات.

وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.70 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 4345.88 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 2015.8 ألف ريال نفذت من خلال 263 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.05%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.35% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10%.