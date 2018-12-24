"المالية المركزية" بالشارقة تستقبل وفداً من نظيرتها بدبي

الشارقة 24:





تعزيزاً لعلاقات التعاون التي تربط بين الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة الأحد، وفداً من دائرة المالية بدبي، وذلك بهدف الاطلاع على تجربتها في كيفية تنفيذ حساب الخزينة الموحد والربط مع البنوك من خلال نظام Kyriba إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات.

وكان في استقبال الوفد، أروى العويس، مدير إدارة الحسابات في دائرة المالية المركزية بالشارقة، التي رحبت بالحضور، وأكدت على أهمية التواصل بين الإدارات المالية المحلية لتبادل التجارب والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، والاستفادة من الكوادر البشرية والأنظمة المستخدمة في تعزيز كفاءة العمل الحكومي بالقطاع المالي.

وقدمت العويس شرحاً عن نظام الخزينة الموحد، واطلعت أعضاء الوفد على جانب من الإجراءات والبرامج والأنظمة المتبعة، والتحكم في المخاطر المالية، وطرق الربط مع البنوك، وأهمية نظام الخصم المباشر لإدارة السيولة بكفاءه عالية.