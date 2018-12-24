"اقتصادية الشارقة" تنفذ سلسلة مقارنات معيارية خلال 2018

الشارقة 24:





نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلسلة من المقارنات المعيارية خلال عام 2018، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل.

وأكد سعادة سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، العمل والسعي بشكل دائم على تطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات.

وأضاف أن تبادل الزيارات يأتي في إطار الحرص على تعزيز علاقات التعاون المختلفة، وتسريع عمليات التطوير ومنظومة العمل المشترك، لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة، ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وأكدت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الزيارات لهذه الدوائر والهيئات، ضمن خطة المقارنة المعيارية، وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع الدائرة، كما وتتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، بالإضافة إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.

وأضافت بأن الدائرة نفذت 35 زيارة خلال عام 2018م، وعليه تم حصد 71 خبرة مستفادة، بما يعادل نسبة 90 % في الاستفادة من مخرجات المقارنات المعيارية، ما بين اكتساب معرفي، واستحداث، وتحسين، وتطبيق، بالإضافة إلى مشروع مطبق في مجال تطوير الأنظمة، وخدمة العملاء وذلك باستخدام أنظمة تكنولوجية حديثة.