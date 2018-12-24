"اقتصادية الشارقة" تبدأ بمنح تصريح ممارسة نشاط تجاري بالسيارات المتنقلة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بمنح تصريح ممارسة نشاط تجاري بالسيارات المتنقلة، على مستوى الإمارة، تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أكد سموه من خلالها على حتمية مساعدة الشباب والشابات للدخول إلى الأسواق، وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم، ومبادراتهم وأفكارهم، للانطلاق بأعمالهم الى آفاق النجاح والاستدامة.

وتقدم سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاهتمامه المباشر وتوجيهاته الكريمة، التي تنبع من اهتمام سموه بالوضع الاقتصادي في الإمارة، ‏لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وأكد أن النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، هي ما جعل الشارقة، إمارة جاذبة للاستثمارات سواء الإقليمية أو العالمية.

وأضاف السويدي، أن ما تقوم به الدائرة يأتي بمثابة مرآة صادقة، تعكس تحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وقادر على تحقيق الاستدامة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية في الإمارة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً يدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات، وعلى التنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة، يتضمن عدداً من الشروط الصحية والإدارية التي تسهم في تقديم أفضل وأجود المواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المميزات والمحفزات التي تدعم أصحاب المشروعات، وتنمي الحركة التجارية والاقتصادية.

وأكد السويدي حرص الدائرة على تعزيز مساهمة الأنشطة الخدمية على مستوى الإمارة، بما يسهم في خلق المزيد من الخدمات في الإمارة، مضيفاً أن إجازة هذا النشاط من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أهمها موافقة قسم الصحة ببلدية الشارقة، وموافقة إدارة المرور والتراخيص في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأردف أن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية، تتضمن عدداً من المعايير الخاصة بالالتزام بالمسؤولية المجتمعية، ودعم الفئات محدودة الدخل، مع فتح المزيد من الآفاق وإتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع المنتجة لعرض منتجاتهم، وإبراز قدراتهم الإبداعية، فضلاً عن رفع مستوى الأفراد والأسر بالانتفاع من الخدمات، وتأهيل المستفيدين للاعتماد على الذات والاستقلالية، وتشجيع الاكتفاء الذاتي، والتشجيع على الدخول في سوق العمل الإنتاجي.

وأشار بن هده، إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تعمل دائماً على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تؤكد ضرورة مد يد العون والمساعدة للقائمين على هذه المشروعات، والراغبين في ولوج هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي اليوم أدوات للتنمية وجذب المواطنين والمواطنات إلى هذه المشروعات، وأن التوجه العام للدائرة، هو دعم تلك المشروعات، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدائرة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين.