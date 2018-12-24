ضبابية السياسة الأميركية تهبط بالأسهم وترفع الذهب

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي للولايات المتحدة، في وقتٍ يضعفُ فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر، الإثنين، ليصعد لأعلى مستوىً له في 6 أشهر منذ الأسبوع الفائت.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 %، إلى 1263.11 دولار للأوقية، بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.40 دولار، الخميس الماضي، بينما صعد في العقود الأميركية الآجلة 0.7 %، إلى 1266.4 دولار للأوقية.

ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية خلال عطلة أعياد الميلاد، بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود، بشأن طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمويلاً أكبر لبناء جدار حدودي.