مطار الشارقة يستقبل أول رحلة لشركة طيران "بيجاسوس" التركية

الشارقة 24:

استقبل مطار الشارقة مؤخراً، الرحلة الأولى لشركة طيران "بيجاسوس" التركية، قادمة من مطار صبيحة الدولي في مدينة إسطنبول.

وقد تم استقبال الطائرة بمرشات المياه في احتفاء تقليدي، برحلتها الأولى إلى مطار الشارقة، حيث تسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى إمارة الشارقة، من خلال تدشين هذا الخط بمعدل رحلة يومية.

ويأتي اختيار شركة "بيجاسوس" التركية لمطار الشارقة، انعكاساً للثقة الكبيرة لشركات الطيران العالمية في مستوى الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار لعملائه، والأهمية التي يحظى بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما أن هذا الاختيار يؤكد على أهمية سوق السفر المتنامي ونشاط الحركة الطيران، من وإلى إمارة الشارقة، كما أن الخط الجوي بين مطار صبيحة ومطار الشارقة، سيسهم في توفير المزيد من الخيارات للمسافرين، من وإلى الوجهات الرئيسية لباقي دول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مطار الشارقة المستمر للمحافظة على استدامة النمو المحققة سنوياً، سواءً في أعداد المسافرين أو في حجم الشحن الجوي.

ويواصل مطار الشارقة تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، لكافة الشركات العاملة في المطار، بما يضمن انسيابية سير العمليات التشغيلية.

وتصل رحلة شركة بيجاسوس يومياً من مطار صبيحة الدولي إلى مطار الشارقة الساعة 1:55 فجراً، وتنطلق من مطار الشارقة الساعة 4:00 فجراً إلى مطار صبيحة.

وتشغل شركة "بيجاسوس" التركية، العديد من الوجهات في مختلف أنحاء أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمسافرين عبر مطار الشارقة، العديد من خيارات السفر.