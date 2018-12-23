المزروعي يترأس اجتماع مجلس وزراء "أوابك" فى الكويت

الشارقة 24 – وام، كونا:

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء "أوابك" فى الكويت، الأحد، أن الموضوعات العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع من شأنها دعم المنظمة في بلوغ أهدافها وتحقيق مصالح الدول الأعضاء، من خلال ما قامت به من جهود واضحة خلال هذه السنة تركزت على إعداد الكثير من الدراسات الاقتصادية والفنية ودورها الواضح في تنسيق المواقف.

وأعرب معاليه، عن خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على تقديم كافة التسهيلات لانعقاد الاجتماع فى الكويت، شاكراً وزراء الدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة عباس علي النقي.

وخلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع قال معالي سھیل المزروعي إن نسبة خفض انتاج النفط للأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ستبلغ 3 %، فیما ستبلغ تلك للدول من خارج المنظمة 2 في المئة، وذلك اعتباراً من شھر ینایر المقبل، وفقاً للاتفاق بین المنظمة وكبار المنتجین من خارجھا ولمدة ستة أشھر.