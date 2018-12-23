الإغلاقات الحمراء تكتسح مؤشرات أسواق المنطقة بجلسة الأحد

الشارقة 24:

سجلت سوق دبي في تداولات جلسة الأحد، خسائر ملموسة، قادتها أسهم السلع والخدمات ليتراجع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2478.71 نقطة متراجعة بنسبة 1.24%.

كما استمر تراجع السوق السعودية بعد تراجع لأغلبية قطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7730.58 نقطة بخسائر نسبتها 0.29%.

أما السوق الكويتية فتراجع مؤشرها العام ليسجل خسائر بسيطة نسبتها 0.16% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5300.43 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق البحرينية بشكل هامشي نسبته 0.02% ليغلق عند مستوى 1314.17 نقطة.

فيما تراجعت السوق العمانية بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 4336.18 نقطة.

خسائر في سوق دبي بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت سوق دبي مرتفعة بشكل ملموس في تعاملات جلسة الأحد، حيث تراجع أداء كافة القطاعات ليترأس تراجعها "السلع والخدمات"، لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2478.71 نقطة مسجلة خسائر بنسبة 1.24% من قيمتها السابقة وبواقع 31.10 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 112 مليون سهم، بقيمة 89.3 مليون درهم نفذت من خلال 1401 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات دون تغير، في المقابل تراجعت كافة القطاعات الأخرى بقيادة قطاع السلع نسبتها 4.49% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.95%.





السوق السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

أغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها في جلسة الأحد، على تراجع وسط تعاملات جيدة بعد تراجع أغلبية القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 22.78 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليقفل عند مستوى 7730.58 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 115.7 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 112 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.93% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%، فيما تصدر قطاع الاعلام والترفيه القطاعات المتراجعة بنسبة 2.46% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.49%.

تراجع بسيط في السوق الكويتية

سجلت السوق الكويتية تراجعاً بسيطاً، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.45 نقطة أو ما نسبته 0.16% وصولاً إلى مستوى 5300.43 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 45.6 مليون سهم، بقيمة 16.1 مليون دينار نفذت من خلال 1735 صفقة.





ارتفاع هامشي في السوق البحرينية

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً هامشياً بعد أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والبنوك، وفي ظل تراجع في التعاملات.

حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.22 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 1314.17 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 245.3 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 17.66 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.94 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 6.35 نقطة، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغير.

تراجع طفيف في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات منتصف الأسبوع الأحد، وكان هذا التراجع بضغط جماعي من قطاعاتها في ظل تراجع في السيولة والتعاملات.

وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.67 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 4336.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 423.2 ألف ريال نفذت من خلال 226 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.36% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04%.