"تشارك الدراجات" يتحول إلى كارثة اقتصادية لشركات الصين

الشارقة 24 – أ ف ب:

بدأ الانتشار الواسع لنظام تشارك الدراجات الهوائية، يتحول إلى كارثة اقتصادية في الصين، حيث قد تودي المنافسة الشرسة برائد هذا القطاع إلى الهاوية.

وقد غزت الدراجات الهوائية المخصصة للتشارك، بألوانها المتعددة الأرصفة في كبرى المدن الصينية، خلال العامين الماضيين، فيما نشرت أكبر منافستين في السوق وهما "أوفو" و"موبايك" الملايين من الدراجات الذكية، أمام مباني الشركات، ومداخل محطات قطارات الأنفاق، بهدف إغراق الشركة المنافسة تحت سيل من الدراجات.

وقد أتت هذه الاستراتيجية ثمارها لشركة "موبايك"، فيما يبدو أن منافستها "أوفو" التي أطلقت أولى دراجاتها في 2014، ولديها 200 مليون مستخدم، باتت عند منعطف قاتل، إذ يطالبها ما يقرب من 11 مليون من زبائنها، بإعادة العربون الذي دفعوه.

ويخرج زوجان شابان من مقر المجموعة في بكين وهما "يستشيطان غضباً"، فمنذ 13 نوفمبر يطالب وانغ باسترداد مبلغ 199 يوان ، "29 دولاراً"، وهو يملك "سيارة ودراجة نارية"، ولم يعد يستقل الدراجات الهوائية الصفراء، التي يمكن ركوبها بعد مسح رمز شريطي عبر تطبيق للهاتف المحمول، قبل ركنها في أي نقطة.

وبعد شهر من بدء مسعاه هذا عبر الإنترنت، جاءه الجواب بأن "الطلب مرفوض" من دون أي إيضاحات، ومذاك ينفذ وانغ حصاراً لمقر "أوفو"، شأنه في ذلك شأن مئات الأشخاص الآخرين في مطلع الأسبوع.

ويثير هذا التحرك ريبة كبيرة لدى السلطات في بلد لا يسمح بالتظاهرات العفوية، والخميس، كاد عدد عناصر الشرطة يفوق عدد زبائن "أوفو"، الراغبين في استعادة أموالهم.

وأكدت "أوفو" في بيان الإثنين، أن طلبات إعادة الأموال ستبت بحسب الترتيب الزمني لورودها.

ويؤكد وانغ ساخراً: "البارحة كنت الزبون رقم 10,76 مليون واليوم بات تصنيفي 10,75 مليون، هذا يعني أن عشرة آلاف شخص خرجوا من القائمة، بهذه الوتيرة يتعين علي انتظار ثلاث سنوات لاسترداد مبلغ 200 يوان الذي دفعته".

ولاستخدام الدراجات الهوائية، دفعت طلائع الزبائن عربوناً قدره 99 يوان، وقد ارتفع هذا المبلغ مذاك ليصل إلى 199 يوان، ويطالب المستخدمون الغاضبون باسترجاع ما لا يقل مجموعه عن 990 مليون يوان "143,3 مليون دولار".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، كان هؤلاء يشتكون من الوضع المتردي للمعدات، واستيفاء أموال زائدة من محفظتهم الإلكترونية لاستخدامات عادة ما تكون يسيرة التكلفة، أو الخشية من إفلاس الشركة.

سيولة واقية من الإفلاس

ويوضح أستاذ الدراسات المالية في بكين مايكل بيتيس أن أموال الزبائن أعطت شركة "أوفو" ومنافسيها سيولة مجانية، مقدراً معدل الأموال المودعة من الزبائن على حساباتهم لتمويل الإيجارات على المدى الطويل بما معدله 100 إلى 1000 يوان.

وهو يقول "أكثرية المحللين يعتبرون أن هذه الشركات نجحت في الصمود والتنافس بطريقة هجومية (...) ليس بسبب ربحية نشاطها بل بفضل إيداعات الزبائن".