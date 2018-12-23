"غرفة الشارقة" تختتم الدورات التدريبية المعتمدة EFQM لعام 2018

الشارقة 24:

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة برنامج الدورات التدريبية المُعتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، التي نظّمتها أمانة جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي لعام 2018، وشارك فيها أكثر من 40 متدرباً من مختلف المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.

وجاء تنظيم البرنامج الذي اشتمل على 4 دورات تدريبية، قدّمها مدربون مواطنون مُعتمدون من المؤسسة الأوروبية خلال العام الجاري، في إطار سعي الغرفة لتفعيل دورها كمركز إقليمي مُعتمد للبرامج التدريبية الخاصة بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أهمية هذه الدورات المعتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، في نشر الوعي وتدريب المؤسسات والأفراد على معايير التميّز المؤسسي وبالتالي تعزيز الفعالية المهنية والإنتاجية المؤسسية.

وأشار المدير العام بالوكالة إلى أن الغرفة ممثلة بأمانة الجائزة بصدد زيادة عدد الدورات التدريبية المعتمدة في عام 2019، وتتطلع لاستقطاب المشاركين في "دورة المقيّم المعتمد"، وإعدادهم وتأهليهم ليكونوا مقيّمين في دورات جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة، إلى جانب استهداف منشآت القطاع الخاص والأفراد المهتمين بالانضمام للبرامج التدريبية العام المقبل.

من جانبها، ذكرت ندى الهاجري منسق عام الجائزة، أن البرنامج التدريبي للدورات الأربع التي استضافتها غرفة الشارقة في مقرها، ركّز على تعزيز قدرة المشاركين على تحديد أوجه التميّز وفرص التحسين في المؤسسات وفق معايير التميّز، وإعداد تقارير داخلية تعكس واقع تميّز المؤسسة، بالإضافة إلى إعداد وثائق الترشيح.

وأضافت الهاجري أن البرنامج تمحور حول تعزيز معرفة المشاركين في الدورات التدريبية وفهمهم لمعايير التميّز المؤسسي وإدارة الجوائز وفق منهجية "رادار"، وكيفية إجراء التقييم الداخلي وتقديم تحليلات قيّمة للمؤسسة، وهو ما يُشكل خطوة إضافية نحو زيادة وعي فرق العمل لاسيما المشرفين على مختلف الجوائز التي تقدمها غرفة الشارقة لمجتمع الأعمال المحلي وفي مقدمتها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي.

وقالت منسق عام الجائزة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال عبر المساهمة في تطوير أدائه، بما يُعزّز البيئة التنافسية للإمارة، وذلك من خلال تعميم برنامج التميّز ونشر ثقافة الجودة المؤسسية ضمن القطاعات الاقتصادية العاملة في الإمارة، وعبر تطبيق أرقى المعايير المتعلقة بإدارة الجودة والتميّز والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في تنمية الكوادر البشرية وترسيخ الابتكار والإبداع في بيئات العمل.

وتحرص الغرفة على إعداد وتنفيذ برامج ومناهج تتناسب مع طبيعة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتتلاءم مع احتياجاتها وطاقات العاملين فيها، بما يؤهلها للمشاركة في جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي التي أطلقتها الغرفة بهدف تقدير إنجازات وكفاءة الأعمال في إمارة الشارقة ودول الخليج.