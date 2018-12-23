موسم تنزيلات "تصفية الشتاء" يشهد إقبالاً في إكسبو الشارقة

الشارقة 24:

يعود موسم تنزيلات "تصفية الشتاء" بتجربة تسوق مثالية وشاملة وبأفضل الأسعار، وسط إقبال ملحوظ على المعرض، الذي يقدم أضخم الصفقات في موسم العطلات، وشهدت انطلاقة المعرض المتميزة في مركز إكسبو الشارقة في 19 ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار 11 يوماً حتى 29 ديسمبر الجاري، وسط أجواء مُسلية للكبار والصغار وأنشطة ترفيهية متنوعة وجاذبة تحت سقف واحد.

ويتيح معرض "تصفية الشتاء" لزواره حسومات كبرى تصل حتى 70% على تشكيلة واسعة من المنتجات، وعلى نخبة من أشهر العلامات التجارية الرائدة تحت مظلة واحدة، مثل "بيبي شوب"، و "جراند ستور"، و"حول الإمارات"، و "سكيتشرز"، و "ناين ويست"، و "الدو" وغيرهم الكثير، مما يتيح للمتسوقين اكتشاف أفضل الأسعار والسلع من آلاف المعروضات، التي تتناسب مع قرب العام الجديد 2019.

وذكر سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في مركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يوفر منصة تجمع أهم العلامات التجارية وكافة المنتجات والسلع التي يحتاجها المتسوقون لهذا الموسم، الذي يتزامن مع العطل المدرسية واقتراب رأس السنة الجديدة، وذلك بأسعار تنافسية تدعم تجارة التجزئة في السوق المحلي وتحقق مصلحة المستهلك في الوقت نفسه.

واعتبر شطاف أن معرض "تصفية الشتاء 2018"، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة بوصفها الوجهة المفضلة لتجارة التجزئة في المنطقة، يعتبر واحداً من أبرز الفعاليات السنوية التي ترضي المتسوقين، وتتيح لهم الحصول على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية بأقل الأسعار.

بدوره، لفت جاكوب فارغيز المدير العام للجهة المنظمة للمعرض، أن اقتراب رأس السنة الجديدة، وسعي تجار التجزئة لتصفية مخزون البضائع في نهاية العام، يعتبر وقت مثالي للتسوق، للاستفادة من التخفيضات الهائلة المعروضة على العلامات التجارية الشهيرة للأزياء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث المنزلي لأكثر من 10 أيام.

وأعرب المشاركون بالمعرض عن تفاؤلهم وثقتهم بحركة التسوق والإقبال على المنتجات، بما يتلاءم مع إمكانات وميزانيات مختلف شرائح المجتمع، مُستفيدين من توفر تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها العارضون على نخبة من أشهر العلامات التجارية، وخاصةً في ظل النشاط التجاري الذي يشهده قطاع التجزئة في الدولة.

ومن بين أبرز العلامات التجارية والمؤسسات المشاركة تحت مظلة المعرض "إكسبريشنز، سمارت بيبي، سكيتشرز، ايروبوستال، أدامز كيدز، كاث كيدستون، حول الإمارات للمفروشات، كراج، هش بابيز، أوستين ريد، بريكن ستوك، وجلاستوك ومارينكس وغيرها".

ووفقًا لأحدث الدراسات، من المتوقع أن تزيد مبيعات التجزئة في كل من الكويت، وعمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بأكثر من 24 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توقع أن تقود الإمارات هذا الاتجاه بمعدل نمو تقديري يبلغ 16%.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً حتى 11 مساءً، ويبلغ رسم الدخول 5 دراهم.