"بيرل" تستهدف تحسين كفاءة برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في الكويت

الشارقة 24:





عقدت مبادرة "بيرل"، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الخليج، مؤخراً، ورشة عمل بعنوان "التخطيط من أجل التأثير – أطر عمل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات"، سلطت من خلالها الضوء على أهمية تصميم برامج المسؤولية الاجتماعية على أساس النتائج المتوقعة، وتقييم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

واستهدفت الورشة، التي نظمتها المبادرة على مدى يومين، في الكويت، بالتعاون مع مؤسسة "en.v"، المتخصصة في تعزيز التنمية الاجتماعية، عدداً من مديري المسؤولية الاجتماعية في كبرى الشركات والمؤسسات في الكويت، فيما قدمها ليسا فيلب المستشار الأول في مركز "فاوندايشن"، وسهام نسيبة مسؤول العلاقات الخارجية في صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وركزت الورشة على توعية المشاركين بكيفية تعزيز المبادرات الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر تسليط الضوء على النتائج التي تترتب عليها، وخصوصاً أن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها مبادرة "بيرل" بالتعاون مع شركائها الإقليميين في منطقة الخليج، بهدف تعزيز تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في قطاع الأعمال الخيرية والاجتماعية.

وذكرت ياسمين عمري رئيسة قسم البرامج في مبادرة "بيرل"، أن الورش التفاعلية التي تم تنظيمها تركز على تقديم أفضل الممارسات في تصميم وتقييم البرامج الاجتماعية والخيرية التي يمكن تنفيذها من قبل مختلف الشركات.

وأشارت عمري إلى أن ضمان نجاح المبادرات الخيرية والأنشطة الاجتماعية، يستدعي الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتوقع منها ثم متابعة ورصد التقدم المنجز، وقياس نتائج هذه المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة الأنشطة والبرامج الخيرية.

بدورها، ذكرت إلينور بورتون، مدير التدريب في "en.v"، أن المسؤولية الاجتماعية تعد صمام الأمان الذي تسعى من خلاله الشركات لتعزيز نموها على نحو مستدام، مضيفةً أنها تحول نوعي من التركيز على النتائج المالية الفورية إلى رؤية طويلة المدى تركز على النتائج المالية والاجتماعية على مدى عقد من الزمن.

وتابعت بورتون، أن المبادرات الاجتماعية القائمة على النتائج والتأثير طويل المدى للشركات العاملة في الكويت ومنطقة الخليج تتيح فرصة لترسيخ قيمها الأساسية، فضلاً عن خلق وتعزيز الثقة بين الموظفين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، حيث تؤكد هذه الورشة مدى التزامنا نحن ومبادرة بيرل على العمل معاً لتحسين كفاءة الأنشطة والبرامج الخيرية.