عيسى عطايا: 80 % نسبة إشغال مول "زيرو 6" خلال 6 شهور

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد عيسى عطايا مدير عام مجموعة "ألف"، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن مول "زيرو 6" يحقق نمواً متواصلاً منذ اطلاقه قبل 6 شهور، سواء في عدد المحال أو الزوار.

وأضاف عطايا أن "زيرو 6" يعد أولى مشاريعنا النوعية ضمن قطاع التجزئة والترفيه، والأول من نوعه في إمارة الشارقة، حيث يقدم لرواده أحدث العلامات التجارية المميزة، ومختلف خيارات الترفيه المبتكرة، وعلامات تجارية تتواجد في إمارة الشارقة للمرة الأولى، منهم 15 علامة تجارية عالمية تتواجد لأول مرة في إمارة الشارقة.

وأشار عطايا إلى أن عدد الزوار يبلغ نحو 10 آلاف زائر خلال أيام الأسبوع، وترتفع إلى 13 ألف زائر في أيام العطل، مؤكداً أن "زيرو 6" يُشكل إضافة نوعية لقطاع التجزئة في الإمارة.

ويقع مركز التجزئة الذي يقدم أسلوب حياة جديد كلياً في منطقة الجرينة، ضمن مساحة دائرة يبلغ نصف قطرها 5 كم من مدينة الشارقة الجامعية، ومطار الشارقة الدولي، والمناطق السكنية الراقية في الشارقة، ويضم مزيجاً متنوعاً من المطاعم والمقاهي ومنافذ التجزئة التي تمتد على مساحة تتخطى 16000 متر مربع، بالإضافة إلى دار سينما تضم 8 شاشات، التي تحتوي على أكبر شاشة IMAX في الإمارات.