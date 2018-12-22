ارتفاع مستويات رضا المتعاملين مع نظام رد الضريبة المضافة

الشارقة 24 – وام:

أظهرت جولات المتابعة الميدانية، التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب، ارتفاعاً كبيراً، في مستوى رضا المتعاملين مع النظام الإلكتروني، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي أطلقته الهيئة على مرحلتين، اعتباراً من الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة "بلانيت" المشغلة للنظام، ويشمل حالياً 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية.

وشكل السياح الخليجيون والآسيويون والأوروبيون، النسبة الأكبر من مستخدمي النظام.

وأشار العديد من السياح عند مغادرتهم منافذ الدولة، إلى أن الفترة الزمنية لإنجاز طلب الاسترداد تتميز بالسرعة والسهولة، مؤكدين أن النظام يعد من أكثر الأنظمة حداثة، مقارنة بالأنظمة المطبقة في دول أخرى قاموا بزيارتها.

وأكد ميهاجابين بيجوم ريس- بريطاني، أن النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح يتميز بالدقة وسهولة التعامل، فقد أنهى إجراءاته واسترد الضريبة المستحقة في دقائق دون أي صعوبات.

ونوه باراديما جادو- هندي، أن التعامل مع النظام في غاية السهولة والإجراءات المتبعة ممتازة، كما أن طريقة إعلان متاجر التجزئة المشاركة في النظام تتميز بالوضوح، ما جعله يتعرف على المحلات المشاركة دون معاناة من خلال الشعار المعتمد للمشاركين في النظام.

أما سانيا سوهانز- أميركية، فأوضحت أنها معجبة جداً بالنظام، فقد حصلت على الضريبة التي دفعتها على مشترياتها، خلال حوالي 30 ثانية، والإجراءات ممتازة وتتميز بالشفافية التامة والدقة.

وأضاف ناديزهدا جوركافتسيفا- روسي، أن النظام يعتبر ممتازاً وخطوات استرداد الضريبة سهلة، كما أن المحلات التجارية المشاركة في النظام، التي زارها قدمت له شرحاً وافياً ومبسطاً لآلية استرداد الضريبة.

وعبرت شي دايان- صينية، عن انطباعها مؤكدة أن النظام ممتاز جداً والإجراءات سريعة وسهلة، وأن عملية استرداد الضريبة المستحقة لها استغرقت حوالي دقيقة واحدة، وبالنسبة للمحلات المشاركة في النظام، فقد تلقت شرحاً كافياً، حول إجراءات الاسترداد من معظم المحلات.

بدوره، أكد أحمد عبد الخالق سينغر- مصري، أن النظام ممتاز جداً، ويعتمد على تكنولوجيا حديثة للغاية، جعلته يشعر بالارتياح التام في عملية استرداد الضريبة، التي لم تستغرق سوى دقيقتين.

وأوضحت أنيلا جادوري- إيرلندية، أن إجراءات استرداد الضريبة للسياح في الإمارات سريعة جداً، مقارنة بمعظم دول العالم التي زارتها، فالأمر لم يستغرق سوى دقائق قليلة، وحصلت على الضريبة التي دفعتها على مشترياتها.

من جانبه، أكد أحمد عبالي- سويسري، أنه سعيد جداً بتجربة تعامله مع النظام، فقد تمكن من استرداد الضريبة على مشترياته خلال حوالي دقيقة واحدة، في المكان المخصص للاسترداد في المطار، بعد أن تلقى معلومات جيدة حول الإجراءات من المتجر الذي قام بالشراء منه.

من جانبه، أعلن سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح يقدر بنحو 5 آلاف معاملة يومياً، عبر كافة المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام البالغ عددها 12 منفذا جوياً وبحرياً وبرياً.

جاء ذلك، عقب جولة ميدانية قام بها فريق من مسؤولي وخبراء الهيئة الاتحادية للضرائب للمنافذ المخصصة لرد الضريبة للسياح، في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية.

وقام فريق الهيئة خلال الجولة التي شملت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، بالتحقق بشكل مباشر من كفاءة عمل النظام وسهولة وسرعة إجراءات رد الضريبة للمؤهلين، كما تم استطلاع آراء السياح المستخدمين للنظام حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم بأسلوب عمل النظام الذي يتميز بالتطور والحداثة والبساطة في الإجراءات.

وكشف سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عن أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام بلغ نحو 7181 متجراً في كافة أنحاء الدولة، مؤكداً سعادته أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من تجار التجزئة على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح.

وتتم عملية استرداد الضريبة للسياح، عند مغادرة الدولة، حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة من خلال مكاتب مخصصة لرد الضريبة، في منافذ المغادرة، بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته، مشمولة بملصقات استرداد الضريبة الصادرة من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام، مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، حيث يمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد، إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 10 آلاف درهم.