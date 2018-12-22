الاقتصاد تنظم ورشة حول تأمين الاستثمارات الإماراتية في الخارج

الشارقة 24:





نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات "ضمان" ومقرها الكويت، ورشة عمل حول تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية.

ويأتي تنظيم الورشة، في إطار جهود وزارة الاقتصاد، لدعم وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتشجيع الصادرات الوطنية، عبر تعريف مجتمع الأعمال والاستثمار في الدولة بآليات التأمين ضد المخاطر، وبناء شراكة مستدامة مع مؤسسة "ضمان"، التي تعد إحدى الجهات العربية الرائدة في توفير خدمات التغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات.

حضر الورشة، سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وسعادة ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومسؤولون وخبراء من عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وممثلون عن عدد من الشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وأكد سعادة عبد الله آل صالح في كلمته الافتتاحية خلال الورشة، أن تعدد العوامل المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار، مثل التحديات السياسية وحالات عدم الاستقرار، ولا سيما في المنطقة العربية، إلى جانب العقبات القانونية والإدارية، يبرز أهمية الخدمات التأمينية كوسيلة حمايةٍ وتشجيعٍ تسهم في تنمية التدفقات الاستثمارية، وزيادة التبادلات التجارية البينية على مستوى المنطقة العربية.

وأثنى سعادته، على جهود مؤسسة "ضمان" في تقديم المحتوى التعريفي لهذه الورشة، التي تهدف إلى تعزيز وعي المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمصدرين في الدولة، بأنواع المخاطر وسبل استفادتهم من خدمات الضمان والتأمين، التي تقدمها المؤسسة لحماية ودعم مشاريعهم وأنشطتهم التجارية.

من جانبه، أعلن سعادة فهد الإبراهيم المدير العام لمؤسسة ضمان، أن دولة الإمارات تحقق مراكز متقدمة وتنافسية في الاقتصاد العربي والعالمي، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين والمؤسسات الدولية، مؤكداً أهمية عملية تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات الجديدة في الدولة لتعزيز أدائها الاقتصادي، وأبرزها في عام 2018 قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وقانون المصرف المركزي الجديد، وقانون مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن الخطط الحكومية للمرحلة المقبلة في مجالات مهمة مثل التجارة الإلكترونية والشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الصادرات والاستثمارات.

بدوره، أشار سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى أن تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة ضمان، يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تقديم كامل الدعم للمستثمرين الإماراتيين بالخارج.

وتضمنت الورشة 3 أوراق عمل قدمها مسؤولون وخبراء في مؤسسة ضمان، ركزت الأولى على "مناخ الاستثمار في الدول العربية"، وألقاها الدكتور رياض بن جليلي مدير إدارة البحوث والمخاطر القُطرية، وتضمنت عرضاً وتحليلاً للعناصر المتحكمة في استقطاب دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر بالاعتماد على مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الذي شهد إصداره السادس في يوليو 2018، كما استعرضت أهم ملامح المشاريع الاستثمارية الإماراتية الجديدة.

وتناولت الورقة الثانية، "آليات تأمين الاستثمار في الدول العربية"، وقدمها مازن تينة رئيس وحدة ضمان الاستثمار في المؤسسة، وتناولت آليات تأمين الاستثمار لدى المؤسسة وشرحاً مفصلاً للمخاطر التي يغطيها وتعريفاً بالاستثمارات الصالحة للتأمين والجهات التي يمكن لها الاستفادة منه وأنواع عقود التأمين التي توفرها المؤسسة للمستثمرين والمقرضين والمقاولين.

فيما ألقت الورقة الثالثة الضوء، على "تأمين ائتمان الصادرات"، وقدمها سليم اللحياني رئيس وحدة التسويق في المؤسسة، حيث عرّف خلالها بمزايا وآليات نظام تأمين ائتمان الصادرات لدى المؤسسة، مع شرح مفصل للمخاطر التجارية وغير التجارية التي يغطيها التأمين وأنواع العقود وغيرها.

إلى ذلك، شهدت فعاليات الورشة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين، بما يوسع نطاق خدمات الضمان والتغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات الإماراتية.

وكرم سعادة عبد الله آل صالح، مدير عام ومسؤولي مؤسسة ضمان، تأكيداً لأهمية جهودهم في تقديم هذه الورشة، وتعزيزاً لأواصر التعاون خلال المرحلة المقبلة.