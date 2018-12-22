بوينج تعزز قدرتها التنافسية في مواجهة إيرباص

الشارقة 24 – رويترز:

تتجه بوينج الأميركية فيما يبدو إلى التغلب بفارق كبير على منافستها الأوروبية اللدودة إيرباص في طلبيات الطائرات للعام 2018، بعد أن ظفرت بطلبيات جديدة بمليارات الدولارات من شركة طيران في نيجيريا وأخرى في السعودية.

وتلقت بوينج طلبيات تتضمن 690 طائرة حتى نهاية نوفمبر، متجاوزة إجمالي عدد الطائرات في الطلبيات التي تلقتها ايرباص للفترة نفسها والبالغ 380 طائرة.

وأعلنت بوينج وشركة طيران جرين أفريقيا إيروايز التي مقرها لاجوس اتفاقاً مبدئياً سيتضمن في حال إتمامه 50 طلبية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 11.7 مليار دولار بحسب قائمة أسعارها.

ومن ناحية أخرى وقعت بوينج وشركة "طيران أديل"، فرع الخطوط الجوية السعودية للطيران المنخفض التكلفة، التي تشغل فقط طائرات ايرباص ضيقة البدن، اتفاقاً مؤقتاً يتضمن 30 طائرة 737 ماكس مع خيارات لشراء 20 طائرة أخرى في صفقة تصل قيمتها إلى 5.9 مليار دولار بحسب قائمة أسعارها.

وقالت بوينج إن شركات طيران في أفريقيا ستشتري 1190 طائرة جديدة مع تعزيز القارة الرحلات بين بلدانها والرحلات مع القارات الأخرى على مدار العقدين القادمين.