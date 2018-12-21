أسعار النفط تهبط إلى أقل مستوى في شهور

الشارقة 24 – رويترز:

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2017، يوم الجمعة، واتجهت إلى تسجيل خسائر بأكثر من 10 % في أسبوع، حيث أبقت تخمة المعروض عالمياً المستثمرين في حالة عزوف قبيل عطلة طويلة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتاً دون 53.58 دولار للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، قبل أن يرتفع ليجري تداوله عند نحو 53.75 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 10.8 % هذا الأسبوع، وذلك بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش.

وهبط الخام الأميركي الخفيف 20 سنتاً، إلى 45.68 دولار للبرميل، ويتجه الخام إلى التراجع 10.8 % هذا الأسبوع.

وقاد الهبوط استمرار تخمة المعروض، حيث برزت الولايات المتحدة كأكبر منتج للخام بفضل ما تحقق من نجاح في قطاع النفط الصخري.

وتضخ الولايات المتحدة حالياً، 11.6 مليون برميل يوميا من الخام، وهو ما يجعلها في مركز الصدارة بين المنتجين قبل روسيا.

لكن كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقوا على خفض الإنتاج، سعياً لرفع الأسعار.

وفي مسعى لإظهار الالتزام بخفض المعروض، تخطط أوبك لنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها، وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو.

وأوضح باركيندو، أنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02 %.

ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت بادئ الأمر عند 2.5 %، مع سعي أوبك لاستيعاب الدول المعفاة من الخفض: إيران وليبيا وفنزويلا.