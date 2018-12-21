الذهب يهبط من أعلى مستوى في 6 أشهر

الشارقة 24 – رويترز:

انخفضت أسعار الذهب، يوم الجمعة، مع صعود الدولار بعض الشيء مقابل عملات منافسة، لكن المخاوف بشأن النمو العالمي أبقت الإقبال على الأصول الآمنة قوياً، مما دعم الأسعار قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر.

وانخفض الذهب 0.2 % في التعاملات الفورية إلى 1257.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد قفز 1.3 % في الجلسة السابقة، وسجل أعلى مستوى منذ 26 يونيو عند 1266.40 دولار للأوقية.

وهبط المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1261.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.7 % إلى 1242.99 دولار للأوقية، لكنه مرتفع بنحو 1 % هذا الأسبوع، فيما سيكون رابع مكسب أسبوعي له.

وانخفضت الفضة 1 % إلى 14.62 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بنحو 0.4 % منذ بداية الأسبوع.

ونزل البلاتين 1% إلى 785.74 دولار للأوقية، لكنه اتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع.